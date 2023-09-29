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ФРН вводить гнучкий контроль на кордонах з Польщею і Чехією

ФРН вводить гнучкий контроль на кордонах з Польщею і Чехією

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розпорядилася запровадити додатковий контроль (https://p.dw.com/p/4WsEj?maca=Ukr-Red-Telegram) на кордонах з Польщею та Чехією на шляхах нелегального ввезення в країну людей.

Йдеться про "гнучкі цілеспрямовані перевірки", які виконуватимуть службовці поліції, на додаток до вибіркових перевірок особистих документів, повідомила Фезер у середу, 27 вересня. Рішення набуває чинності негайно.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16682

Новости портала «Весь Харьков»

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