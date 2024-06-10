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G7 під час саміту не погрожуватиме великим китайським банкам, зосередившивсь на менших - Reuters

G7 під час саміту не погрожуватиме великим китайським банкам, зосередившивсь на менших - Reuters

Американські чиновники очікують, що Група семи (G7) наступного тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, аби вони припинили допомагати росії та ухилятися від західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням.

Очікується, що лідери, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем'єр-міністром Джорджіа Мелоні, під час своїх закритих зустрічей зосередяться на загрозі, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні.

Підтримка Китаєм економіки рф стане однією з основних тем саміту G7 у Італії цього місяця.

США та їхні партнери по G7 не вживатимуть негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара.

За словами одного із співрозмовників Reuters, G7 зосередяться на менших установах, а не на найбільших китайських банках. Результатом, швидше за все, стануть публічні заяви, що стосуються китайських банків.

За словами джерела, знайомого з планами, США готові оголосити про нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових об'єктів.

Очікується, що цьогорічний саміт G7 також зосередиться на використанні прибутків, отриманих від російських активів, заморожених на Заході, на користь України.

Нагадаємо:

Лідери "Групи семи" на саміті в середині червня все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги України, але консенсусу поки що не досягли.

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз вивчають способи посилення тиску на банки з третіх країн, які допомагають росії обходити санкції.

Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій для європейських банків, які продовжують вести бізнес у росії.

Джерело: epravda.com.ua

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