Генсекретар НАТО нарешті зважився розповісти Заходу про ціну нерішучості: російський ведмідь остаточно продався китайській панді й видає військові технології

Через війну в Україні путін здав спільникам майбутнє росії за «плюшки», якими підпирає свою владу. Це змінює паритет безпеки у світі назавжди. «росія закладає своє майбутнє в довічну заставу Пекіну», — каже Столтенберг, генсекретар альянсу, який залишає посаду після 10 років на посту, — Тhe Тimes. (https://www.thetimes.com/world/article/china-russia-iran-north-korea-nato-chief-jens-stoltenberg-kjz8z3rvr#selection-1789.0-3097.142)

▶ ️Китай, Іран, московія та Північна Корея вже об'єднались у міцному диктаторському союзі, — вважає Столтенберг і називає ціну, яку світ заплатить за свої помилки.

● Китаю дуже вигідна затяжна війна, бо тоді росія буде винна йому ще більше. Зараз путін отримує компоненти зброї, мікроелектроніку, мікропроцесори, які мордор використовує для створення ракет і бомб.

● Пекіну московія допомагає розробляти атомні підводні човни нового покоління типу 096 з балістичними ракетами, передаючи досвід у сфері стелс-технологій, які допомагають уникати виявлення. Це саме та технологія, якої критично потребував Китай, прагнучи захопити Тайвань.

● путін продає друзяці Сі нафту та газ зі значними знижками, ліс та дає в оренду землі, а натомість отримує китайські авто, виробничі технології та юанізацію розрахунків. Далі - більше: Китай налаштований потіснити у рф військовій площині, наприклад, збирається «захотіти» військову базу в Арктиці, у кремлі вже не зможуть відмовитись.

● Ця залежність на роки. Навіть якщо путін завтра відправиться до пекла, його послідовники не виберуться з китайської кабали, занадто їх вже інтегрували у панда-економіку, - підтверджують слова генсека НАТО інші джерела. (https://www.dw.com/ru/kak-rossia-stanovitsa-syrevym-pridatkom-kitaa/a-68037125)

▶ ️З Ірану мордор отримав партію понад 200 балістичних ракет Fath-360 та сумнозвісні "шахеди". московити відправили до Ірану крадене на окупованих територіях України збіжжя. Та переживають у НАТО не через зерно: кремль ділиться технологіями, які допоможуть Ірану у його ракетних програмах. А це вже загроза для Ізраїлю. Відчуваєте, як зростають ставки?

▶ ️Співпраця із Кім Чен Ином виглядає на перший погляд трохи комічною: диктатор КНДР дав бункерному діду 1,6 млн снарядів, а той подарував йому російський лімузин, який вже зламався, 400 кіз і 60 орловських рисаків. Та, насправді — на додачу до великої рогатої й не рогатої худоби — Кім отримав технологічну підтримку ядерних, (https://www.dw.com/ru/seul-kndr-gotovitsa-zapustit-sputnikspion-s-pomosu-rf/a-69188788) ракетних і космічних проєктів КНДР. Плюс асістанс у виведенні шпигунських супутників на орбіту. І це вже загроза Південній Кореї та Японії.

▶ ️Столтенберг переживає не просто так. Поки НАТО демонструють стурбованість та гадають, чи не буде ескалацією збити нещасний "шахед" над Польщею, Румунією чи однією з країн Балтії, вісь зла кріпне та заповнює діри, пробиті санкціями.

А Китай дедалі більше підгрібає під себе росію, яка сама війну в Україні вже «не вивозить». Одного дня настане той момент, коли «четвірка зла» вирішить, що вже можна втілювати в життя свої амбітні плани, НАТО може виявитисьдо того зовсім не готовим.

▶ ️Стаття Столтенберга - ще один приклад того, що позбавлені політичного обтяження професіонали чітко пеленгують ризики сьогодення і намагаються достукатися до вищих кабінетів демократії. Вже сьогодні військові секрети москви допомогли Пекіну суттєво догнати Вашингтон у військовій потужності, і це лише початок співпраці. Але кабінети управління демократією продовжують бідкатися та розводити руками.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1041

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