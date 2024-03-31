Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что возобновление формата “5+2”, в отношении Приднестровья невозможно
Не могу не согласиться с главой МИД Молдовы. Наилучший вариант решения проблематики “ПМР”, это не бессмысленный архаизм “5+2”, а формат “1+1”, то есть Молдова + Украина. Официальный запрос из Кишинёва в Киев и отряды зачистки из Украины.
Профит? Минус зона риска и большой склад с БК. Да, не совсем ликвидного БК, но основной частью применимого. К тому же, упрощённая логистика в Одесскую область через зачищенную территорию.
Проблему с раковой опухолью – метастазой “русского мира”, всегда нужно решать оперативно. С “ПМР” этот процесс и так затянулся. Пора процессы ускорять. Жёсткой химиотерапией.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/21384