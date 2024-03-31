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Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что возобновление формата “5+2”, в отношении Приднестровья невозможно

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что возобновление формата “5+2”, в отношении Приднестровья невозможно

Не могу не согласиться с главой МИД Молдовы. Наилучший вариант решения проблематики “ПМР”, это не бессмысленный архаизм “5+2”, а формат “1+1”, то есть Молдова + Украина. Официальный запрос из Кишинёва в Киев и отряды зачистки из Украины.

Профит? Минус зона риска и большой склад с БК. Да, не совсем ликвидного БК, но основной частью применимого. К тому же, упрощённая логистика в Одесскую область через зачищенную территорию.

Проблему с раковой опухолью – метастазой “русского мира”, всегда нужно решать оперативно. С “ПМР” этот процесс и так затянулся. Пора процессы ускорять. Жёсткой химиотерапией.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21384

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Темы: Молдова

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