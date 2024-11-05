Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 49

Молдова захистила свій демократичний і європейський вибір

Молдова захистила свій демократичний і європейський вибір

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У неділю, 3 листопада, у Молдові пройшов другий тур президентських виборів. Перемогла Мая Санду, яка здобула понад 55% голосів.

▶ Обидва тури президентських виборів, а також конституційний референдум щодо вступу у ЄС проходили в умовах брутального втручання росії.

▶ москва організовувала масове підвезення виборців з рф та придністров’я автобусами і літаками. Їх доправляли на дільниці у Молдові, а також у Туреччині, білорусі, Азербайджані.

▶ У Молдові була розгорнута система масового підкупу виборців. Через російський «промсвязьбанк» виборцям переведено щонайменше 39 млн доларів.

▶ москва здійснила проти Молдови безпрецедентну інформаційну атаку, що тривала декілька місяців. Вона включала пропаганду, кібератаки, масову розсилку погроз вбивством тощо і коштувала близько 100 млн євро.

▶ Молдова стала черговим об'єктом атаки російських спецслужб, які здійснювали втручання у демократичні процеси інших країн.

▶ Перемога прибічників євроінтеграції на референдумі, а Маї Санду – на виборах в Молдові, це чергова зовнішньополітична поразка кремля, який намагається змінити курс суверенних країн.

Джерело: https://t.me/spravdi/42632

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Навколо ключових будівель у Вашингтоні встановили огородження на випадок можливих заворушень на тлі виборів
Сегодня 06:28    117
россия снова бомбит супермаркеты и провоцирует жертвы среди гражданских в Харькове
Сегодня 06:10    167
ФБР обвинило рф в использовании фейков для срыва выборов в США
04.11.2024 10:23    120
Нацгвардія США приведена у готовність
04.11.2024 09:59    161
У США більше 70 млн громадян достроково проголосували на виборах президента
04.11.2024 08:29    146
Головне за вихідні
04.11.2024 07:44    135
ЗМІ: Демократи мають план, якщо Трамп передчасно оголосить себе президентом
03.11.2024 07:20    149
Верховный Суд США отказал республиканцам в попытке отклонить тысячи бюллетеней в Пенсильвании
02.11.2024 10:38    210
Видання The Economist підтримало Камалу Гарріс як кандидатку у президенти США
01.11.2024 10:16    175
Україна та Молдова наблизилися до Євросоюзу, Грузія - віддалилася: звіт ЄК
01.11.2024 07:25    130
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 