Молдова захистила свій демократичний і європейський вибір

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У неділю, 3 листопада, у Молдові пройшов другий тур президентських виборів. Перемогла Мая Санду, яка здобула понад 55% голосів.

▶ Обидва тури президентських виборів, а також конституційний референдум щодо вступу у ЄС проходили в умовах брутального втручання росії.

▶ москва організовувала масове підвезення виборців з рф та придністров’я автобусами і літаками. Їх доправляли на дільниці у Молдові, а також у Туреччині, білорусі, Азербайджані.

▶ У Молдові була розгорнута система масового підкупу виборців. Через російський «промсвязьбанк» виборцям переведено щонайменше 39 млн доларів.

▶ москва здійснила проти Молдови безпрецедентну інформаційну атаку, що тривала декілька місяців. Вона включала пропаганду, кібератаки, масову розсилку погроз вбивством тощо і коштувала близько 100 млн євро.

▶ Молдова стала черговим об'єктом атаки російських спецслужб, які здійснювали втручання у демократичні процеси інших країн.

▶ Перемога прибічників євроінтеграції на референдумі, а Маї Санду – на виборах в Молдові, це чергова зовнішньополітична поразка кремля, який намагається змінити курс суверенних країн.

Джерело: https://t.me/spravdi/42632

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