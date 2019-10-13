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Гончарук шукає таланти на 7 посад

Гончарук шукає таланти на 7 посад

Прем’єр Олексій Гончарук закликає кандидатів подавати документи онлайн на 7 посад в уряді.

Джерело: пост прем’єра у Facebook

Пряма мова: "Друзі, ми продовжуємо шукати справжніх лідерів змін! Наш уряд поставив амбітні цілі! Попереду багато роботи. А для досягнення цілей нам потрібна потужна команда в уряді технократів".

Деталі: За словами Гончарука, до 15 жовтня триває подання заявок на вакансії: голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Державної служби експортного контролю, голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Українського інституту національної пам’яті, голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті, голови Державного агентства інфраструктурних проектів, державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту.

Источник: epravda.com.ua

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