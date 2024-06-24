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Іграми БРІКС путін вирощує спотворену реальність на рівні з КНДР

Іграми БРІКС путін вирощує спотворену реальність на рівні з КНДР

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Вже тиждень у казані проходять ігри БРІКС. російські державні медіа розповідають про них як про найважливішу спортивну подію світу.

москва запросила до участі понад 60 країн. На 1 червня 2024 року підтверджували участь представники 97-ми, на церемонії відкриття 12 червня було оголошено про учасників з 89-ти, але взяло участь всього 28.

Щоб трохи приховати ганьбу організатори внесли до списку країн-учасниць такі, чиїх спортсменів взагалі немає на цих «змаганнях».

Існує легенда, що телебачення Північної Кореї, куди прилетів путін, свого часу показувало змонтовані кадри матчів своєї футбольної збірної на чемпіонаті світу, вдаючи, що вона стала переможцем, здолавши бразильців. Тому спортивний курс, яким рухається путінська росія, в цілому зрозумілий.

Джерело: https://t.me/spravdi/39569

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