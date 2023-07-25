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Греція та Болгарія обговорюють транзит зерна з України залізницею

Греція та Болгарія обговорюють транзит зерна з України залізницею

Прем’єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Дєнков під час зустрічі в Афінах у понеділок обговорили й проблему транзиту українського зерна з огляду на вихід Росії із "зернової угоди" та обстріли українських портів.

Про це пише болгарський портал Mediapool, передає "Європейська правда".

Болгарський прем'єр-міністр заявив у розмові з журналістами, що обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів, але не надав жодних подробиць.

За інформацією Mediapool, пропозиція полягала в тому, щоб болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції.

Водночас незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж з огляду на дефіцит локомотивів і вагонів у державного перевізника. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення з наявним у них рухомим складом.

Як зауважив Дєнков, Греція вже почала розбудовувати залізничні лінії, що становлять особливий інтерес для Болгарії – до Кулати й Свиленграда. Покращення технічного стану залізниць на цих двох напрямках дозволило б перевозити більше вантажів з Болгарії, Румунії, України та Молдови до грецьких портів.

Нагадуємо:

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москв почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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