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Гривні помітно подешевшала, однак інфляція не зростає: березень-квітень ІСЦ 3,2%

Гривні помітно подешевшала, однак інфляція не зростає: березень-квітень ІСЦ 3,2%

Крім того, немає навіть сезонного сплеску цін через традиційне зростання ділової активності навесні. Це означає, що має місце спад в економіці України. Про це в своїй статті пише Наталія Бойко, CO-CEO, засновник компанії SpiceProp, — "Курс гривні: чи варто непокоїтися?"

"Враховуючи енергетичні проблеми, можливо, вже зараз іде спад, який може тривати, якщо уряд не зможе забезпечити стабільне енергопостачання до осінньо-зимового періоду", — зазначила авторка матеріалу.

За її словами, економічний спад своїм дезінфляційним впливом наразі перекриває курсове зростання інфляції. Фінансова ж стабільність України забезпечується зовнішньою допомогою. Але якщо потік зовнішньої допомоги не буде сталим, то економічні проблеми почнуть прориватися у фінансовий сектор.

Тоді зниження валютного курсу може прискориться, і, незважаючи на подальший спад в економіці, відбудеться інфляційний сплеск з одночасним падінням доходів. Подібне поєднання — це не тільки рецепт локальної кризи, а й провісник майбутньої структурної перебудови економіки. По суті, економіка потребуватиме великих змін у своїй структурі заради адаптації до нових, на жаль, важчих, умов.

Для того щоб уникнути цього сценарію Україні потрібні як збереження фінансової допомоги від країн-партнерів, що підсилюватиме державні фінанси, так і суттєві інвестиційні програми, які забезпечать підживлення реального сектору.

Інакше прогнозована помірна девальвація гривні до позначки 42,5 грн/дол. до кінця 2024 року може бути більш драматичною.

Джерело: https://t.me/znua_live/152045

Новости портала «Весь Харьков»

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