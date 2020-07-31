Грошову винагороду за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення отримуватимуть більше військовослужбовців

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Уряду України

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови, що дозволить розширити коло військових, які за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення отримуватимуть грошову винагороду.

За словами Міністра оборони України Андрія Тарана, винагороду зможуть отримати рядові, начальницький склад та поліцейські, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони.

Він пояснив, що військовослужбовці зможуть отримувати нарахування на грошову винагороду з 27 липня ц. р. Для цього у триденний термін будуть внесені зміни до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”.

Источник: gur.gov.ua

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