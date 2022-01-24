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Харьковский метрополитен продезинфицируют за 620 000 гривен

Харьковский метрополитен продезинфицируют за 620 000 гривен

Дезинфекцию проведут на всех станциях до конца года.

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" планирует закупить услугу по проведению дезинфекционных мероприятий за 620 250 гривен. Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Согласно документации, услуга включает в себя проведение дератизации (уничтожение грызунов) и дезинсекцию (уничтожение насекомых).

"Ориентировочная площадь проведения услуг по дератизации объектов КП "Харьковский метрополитен" за весь срок предоставления услуг составляет 183 730,99 м2. Ориентировочная площадь проведения услуг по дезинсекции — 183 730,99 м2", — пояснил заказчик.

Дезинфицировать будут распределительные залы и посадочные платформы, вестибюли и служебные помещения на всех 30 станциях метрополитена. Проводить мероприятия планируют в период перерыва в движении электропоездов — с 1:00 до 5:00.

В документации указано, что поставщик услуги должен препятствовать распространению инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми и грызунами, а также использовать современные технологии и дезсредства. Аукцион назначен на 25 января. Поставлять услугу фирма, которая выиграет тендер, должна будет до 31 декабря 2022 года.

Источник: 2day.kh.ua

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