Харьковскую область разделят на четыре района - проект
Вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предложил разделить Харьковскую область на четыре района.
Проект нового административно-территориального устройства он опубликовал на своей странице в Facebook. Проект разработан в рамках реформы децентрализации и создания субрегиональной модели развития территорий.
Зубко предлагает сократить количество районов в Украине с 465 до 102. В частности, в Харьковской области планируют оставить четыре крупных административно-территориальных единицы.
Эта модель позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца - по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ. Также это даст возможность эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций, - заявил Зубко.
Источник: sq.com.ua