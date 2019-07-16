Харьковскую область разделят на четыре района - проект

Вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предложил разделить Харьковскую область на четыре района.

Проект нового административно-территориального устройства он опубликовал на своей странице в Facebook. Проект разработан в рамках реформы децентрализации и создания субрегиональной модели развития территорий.

Зубко предлагает сократить количество районов в Украине с 465 до 102. В частности, в Харьковской области планируют оставить четыре крупных административно-территориальных единицы.

Эта модель позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца - по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ. Также это даст возможность эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций, - заявил Зубко.

Источник: sq.com.ua

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