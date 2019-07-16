Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:43
Просмотров: 27

Харьковскую область разделят на четыре района - проект

Харьковскую область разделят на четыре района - проект

Вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предложил разделить Харьковскую область на четыре района.

Проект нового административно-территориального устройства он опубликовал на своей странице в Facebook. Проект разработан в рамках реформы децентрализации и создания субрегиональной модели развития территорий.

Зубко предлагает сократить количество районов в Украине с 465 до 102. В частности, в Харьковской области планируют оставить четыре крупных административно-территориальных единицы.

Эта модель позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца - по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ. Также это даст возможность эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций, - заявил Зубко.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

Помогите найти: в Харькове пропала женщина
Сегодня 07:16    65
Хроники мажоритарки: насколько эффективно работали депутаты от Харьковской области. ІНФОГРАФІКА
Сегодня 06:58    79
Полиция перешла на усиленный режим службы
Сегодня 06:30    82
На площади Свободы частично закрыто движение транспорта
Сегодня 06:12    65
У військовому госпіталі Харкова пролікувались 26 тисяч учасників бойових дій
15.07.2019 09:50    98
Харьков увидит женское регби
15.07.2019 08:54    90
В Одессе презентуют харьковский кинофест
15.07.2019 08:27    108
В Харькове установили контейнеры для секонд-хэнда (ФОТО)
15.07.2019 07:57    655
Куда летают харьковчане
15.07.2019 07:19    229
В Харьковской области на железнодорожной станции горел электровоз (ФОТО)
15.07.2019 06:52    167
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 