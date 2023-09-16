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Харківська область є лідером по поданих заявках на виплату компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло по програмі єВідновлення

Харківська область є лідером по поданих заявках на виплату компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло по програмі єВідновлення

Уже подано більше 16,5 тисяч заяв. Загальна сума компенсацій за програмою складає понад 383 млн грн. Люди в громадах отримали практичний результат цієї програми - відремонтовані домівки.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України наголосили, на необхідності і далі прискорювати роботу комісій на місцях, щоб люди, які активно повертаються на Харківщину, мали можливість відновити своє житло до настання холодів.

Джерело: https://t.me/vekha/72440

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