Холодная Война 2.0 запущена: Аргентина и Тайвань

Выигравший президентские выборы в Аргентине Милей считает своих псов главными советниками, пишет Time. У него пять собак, четверых из них он назвал в честь знаменитых экономистов. «Мои четвероногие друзья — лучшие стратеги», — говорил он журналистам. Биограф Милея Хуан Луис Гонсалес писал, что все пять собак — клоны английского мастифа по имени Конан, названного в честь персонажа из одноименного фильма со Шварценеггером. Пса не стало в 2017 году, и Милей не смог смириться с его утратой. За клонирование политик заплатил $50 тысяч. С умершей собакой Милей продолжает общаться на спиритических сеансах, утверждает биограф.

Кейс Аргентины и прихода ультраправого президента на фоне общей левизны Латинской Америки - это "пик" изящной политической игры наших с вами коллег (в том числе из Вашингтона).

Аргентиной после "пакта о параметрах холодной войны" Вашингтон забивает 2 дырки:

1. Отбирает у Китая Южную Америку - Аргентина уже была включена в состав БРИКС и уже полностью развернулась к китайской модели.

Президентом стал тот, кто настолько идеологически подкован, что на волне популизма выплеснет вместе с водой и весь геополитический баланс Аргентины.

Впрочем, для самой Аргентины это сулит мало чего приятного: перетрахивать систему придется так бурно, что она посреди трансформации взорвется, но к "китайскому блоку" Аргентина не отойдет, а это значит, что Холодную Войну мы начинаем красиво - с краха одного из главных китайских партнёров в Южной Америке.

Там есть ещё одна "подружка", но о ней позже... Сильно позже.

Кость сломана: система после - казалось бы - необратимого поворота к Китаю - начала стремительно двигаться в обратную сторону.

Украине нужен Глобальный Юг как точка борьбы Вашингтона с Китаем, поэтому Офис Президента, Правительство и сам Зеленский должны сделать всё, чтобы в этот стратегический успех на политическом поле проникли украинские интересы. Нужна хотя бы чистая формальность - присутствие на инаугурации, теплые переговоры, море обещаний сотрудничества и кипа обнимашек. К успеху нужно пристроиться...

Украине нужно входить в Глобальный Юг, и сам Зеленский это понимал, когда пытался стать переговорщиком с Африкой, но там не сложилось. Украину сыграли "балансом" между КНР и США, поэтому щелочка захлопнулась.

Нужно пробовать через Латинскую Америку.

2. Милейший Милей тут же становится любимчиком республиканцев - и Трамп, и Маск его горячо приветствуют, закладывая ядовитую карту в свою предвыборную колоду.

За год переворота системы в Аргентине вся модель благополучно сложится как карточный домик, поэтому демократы обязаны прикрепить Аргентину к республиканцам на выборах, хотя сам Милей - продукт демократической политтехнологии.

СМИ нужен ассоциативный ряд для Трампа в лице первых результатов правления нового президента Аргентины. Трамп сам повелся на такую уловку, поэтому эту рыбку грешно не зажарить вместе с горящей Аргентиной...

Но есть и второй кейс. Выборы на Тайване. Зимние. В самом начале 2024 - прямо как зимние выборы в Казахстане - должны были стать точкой переворота доски.

Доска следующая: на выборах должно было произойти слияние двух прокитайских партий, которые на едином кандидате должны были обыграть прозападного (и даже обыгрывали - по совокупному рейтингу).

И тут вдруг неожиданно проблема организовалась: оказывается "партийное слияние" не удастся соорудить, поскольку стороны не могут определиться, кто в кого пихать будет (ой, то есть кто в кого инвестирует свой политический вес).

Поэтому слияние отменяется: два "высунутых члена" будут двигаться (пока) раздельно - без всякого "братскокитайского соития", а это значит, что переворота игры, который хотел организовать Си, не случится.

Никакой "революции выборами" как в Аргентине...

Красиво. Пока очень красиво.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8190

Новости портала «Весь Харьков»