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ХПИ проведет день открытых дверей
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 17 ноября проведет день открытых дверей и Фестиваль науки Science is FUN.
В программе - мастер-классы, эксперименты, демонстрации инжиниринга и робототехники, мотивационные лекции от выпускников Политеха и работодателей, презентации специальностей ХПИ.
Место проведения - Спорткомплекс НТУ "ХПИ" (г.Харьков, ул. Алчевских, 50а). Начало - 10:00.
Источник: sq.com.ua
Темы: образование, харьков
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