ХПИ проведет день открытых дверей

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 17 ноября проведет день открытых дверей и Фестиваль науки Science is FUN.

В программе - мастер-классы, эксперименты, демонстрации инжиниринга и робототехники, мотивационные лекции от выпускников Политеха и работодателей, презентации специальностей ХПИ.

Место проведения - Спорткомплекс НТУ "ХПИ" (г.Харьков, ул. Алчевских, 50а). Начало - 10:00.

Источник: sq.com.ua

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