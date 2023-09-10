И снова о вероятных поставках россии оружия из Северной Кореи

Эти сообщения звучат уже не в первый раз, по-моему, с ноября 2022. А ранее звучали заявления о десятках тысячах северокорейских добровольцев, желающих воевать за россию в Украине... Кажется, звучали они в августе 2022.

Что же. Наша песня хороша, начинай сначала?

Да, РОВ и вправду сейчас критически не хватает боеприпасов и техники, а за счёт своих ресурсов она эту проблему не может решать своевременно и в полном объёме. Поэтому, привлечение третьей стороны для неё является архиважной задачей.

В свою очередь, после уже привлечения ресурса Беларуси и Ирана, КНДР выглядит вполне логичным "спонсором" войны.

У КНДР широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии, ведь это всё либо советско-китайская техника, либо её северокорейские аналоги.

Так, у КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте Чхонма-хо. У КНДР этих танков около 2 тыс в разной модификации, в том числе со стволами 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915). То есть, выстрелов 115-мм и 125-мм у них достаточно.

Так же у КНДР довольно обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются РОВ. Помимо ствольной артиллерии имеется и внушительный потенциал 122-мм РСЗО, являющихся местными аналогами БМ-21 «Град».

Только по самым скромным оценкам у северокорейской армии на вооружении стоит до 10 тыс миномётов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. То есть, имеется потенциал как для передачи самих оружий, так и соответствующих боеприпасов, в которых РОВ так же испытывает необходимость.

У КНДР обширная номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии. Но, проблематика их доставки заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и россией является мост «Дружба», то есть – всего лишь одна логистическая артерия.

КНДР же переживает техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации, который привёл к тому, что, например, транспортная отрасль полумёртвая (если не хуже) и обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов с БК она не сможет.

Кроме того, у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов, чтобы обеспечивать в полной мере перевозку боеприпасов и техники в россию.

Не исключаю, что в этом процессе могут принять участие РЖД, но решит ли это ряд других проблем?

Дело в том, что нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у РОВ стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдёт, а когда стало увеличиваться плечо подвоза БК. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме.

Сейчас основной поток БК идёт уже даже не из Центрального военного округа, а в основном с Восточного ВО… Улан-Удэ, 6 тыс км до границы с Украиной, это вам не Уссурийск — 10 тыс км до границы Украины? Истощение же складов и логистика вдвойне оказывают негативное воздействие.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тыс км до Украины. То есть, проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат. Хотя, возможно само по себе общее количество БК станет решающим и превалирующим фактором?

Оценим это предположение.

Приведу исключительно ситуативный пример. Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя в последний раз в россии из КНДР фиксировался эшелон в составе всего 3 вагонов. Но всё же. Такой эшелон может перевезти в среднем 500 тонн БК.

Возьмём для примера снаряд калибра 152-мм. Они, в зависимости от типа, могут быть разного веса, 43 кг или 46 кг и больше. Но, для простоты понимания и расчёта возьмём 50 кг. То есть, один такой эшелон это примерно 10 тыс выстрелов. На сегодняшний день РОВ в сутки осуществляют в среднем 15 тыс выстрелов.

То есть, эшелон будут гнать за более чем 10 тыс километров, чтобы его потенциал выпотрошить за полдня? Или в лучшем случае растянут на 2-3 дня. Если конечно эту доставку не накроет высокоточная Химера или какой-нибудь другой интересный «привет» от ВСУ.

Да, именно так. И это многое о чём говорит.

Но это исключительно утрированный пример, доведённый до абсолютных цифр. Поскольку, снаряд, в ящике, занимает большую площадь, а следовательно, вагон перевозит их намного меньше, нежели я привёл в примере, исключительно для простоты пояснения. Учитывайте этот факт.

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчёте, говорит о том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

В свою очередь, эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у россии с растущим дефицитом БК. И аналогично по технике и вооружениям.

Джерело: site.ua

Автор: Александр Коваленко

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