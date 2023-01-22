Як дрони фіксують злочини московитів у Харкові – СЮЖЕТ

Окрім звичайних камер, дрон обладнаний спеціальним сканером

Фіксують злочини з повітря. За допомогою ескадрильї дронів пілоти знімають руйнування будівель ракетами та місця воєнних злочинів росії в Україні до найменших деталей. Згодом ці матеріали слідчі використовуватимуть у судових справах. На тепер уже є 3 тисячі обстежень. Пілоти знімали з неба деокуповані території та фіксували руйнування у Харкові.

Це Харків, Північна Салтівка. Біля одного з найбільш зруйнованих будинків оператори дронів готують свою пташку до злету. Встановлюють та налаштовують апаратуру.

"Висота, дальність польоту, щоб дрон не зачепив будівлі, також треба контролювати сигнали супутника JPS2", – каже пілот дрону Віктор Васін.

Завдання дрона – зафіксувати місцевість та руйнування, завдані ворожими снарядами житловим будинкам. Перебувати у повітрі така пташка може 40 хвилин та повернутися додому за загрози втрати керування.

"Спуфінг – ворожі РЕБ працюють, підміна координат, в мене дрон опинився у бєлгороді, наприклад", – додав Віктор Васін.

Окрім звичайних камер, дрон обладнаний спеціальним сканером. Той сканує місцевість із різних боків. Після місії оператор має ЗD модель місцевості з найменшими деталями. Саме за допомогою такої техніки військові харківського гарнізону допомагають експертам та слідчим фіксувати воєнні злочини росіян із повітря.

"Безпілотники нам допомагають убезпечити слідчих і прокурорів під час огляду місця подій, є важкодоступні місця. Є місця, де дуже велика щільність замінування, тому такі огляди проводяться виключно з повітря, виключно з використанням фото та аерофіксації", – розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Ігор Чуб.

А ще дрони допомагають зберегти навіть дрібні деталі з місця злочину для подальшого вивчення слідчими.

"Ми його зберігаємо у тому первісному стані, який може дуже швидко змінитись під впливом погодних умов. А доступу звичайними способами до нього може бути тривалий час відсутній. Навряд чи хтось на 16-й поверх зараз ще зможе піднятися у цьому будинку зруйнованому, а ми там можемо бути через декілька секунд", – підсумував Василь Білоус.

Військові Харківського гарнізону вже зробили понад 3 тисячі обстежень за допомогою дронів. Фіксували зруйновані Ізюм та Велику Рогань. Усі відзняті з неба матеріали слідчі використовуватимуть у кримінальних провадженнях та судах.

Оксана Нечепоренко, Антон Авіжас, Харків, "5 канал"

Джерело: 5.ua

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