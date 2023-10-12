Які перспективи у «зернової ініціативи» в партнерстві з Румунією. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За результатом переговорів з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 10 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття нового «зернового коридору» через Молдову та Румунію.

▶️ Проблема морського експорту українського продовольства постала через російську агресію проти України. москва не зважає на інтереси традиційних споживачів українського продовольства, зокрема найбільш вразливих до голоду.

▶️ На угоди з москвою неможливо покладатися: під час дії «зернових угод» росія штучно обмежувала пропускну здатність морського коридору. Саме рф відмовилася від своїх зобов’язань у рамках «зернової ініціативи» та відновила атаки на українські порти і зерносховища.

▶️ Незважаючи на російську агресію, Україна активно займається пошуком нових рішень для збереження експорту та прийнятних для споживачів цін. Київ мотивований не лише перспективою заробітку, але й гуманітарними міркуваннями подолання голоду в світі.

▶️ Україна налагодила плідну співпрацю з Румунією (через яку вже транспортується майже 60% від загального обсягу українського експорту зерна) та іншими партнерами: Молдовою, Болгарією, Грецією.

▶️ Розвиток нового морського коридору потребуватиме залучення сил прибережних країн (Румунії, Болгарії, Туреччини) для тралення прибережних вод, адже через спроби росії завадити судноплавству, існує мінна загроза (вже постраждав суховантаж KAFKAMETLER).

Джерело: https://t.me/spravdi/33944

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