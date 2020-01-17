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Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Із 8 січня у 13 ОТГ Харківської області до роботи стали поліцейські офіцери громади. Усі правоохоронці пройшли спеціальні навчання та стажування. У своїй роботі вони обіцяють орієнтуватися насамперед на потреби людей – жителів громад, які покладають на офіцерів великі сподівання.

Забракло кадрів

Минулого літа Харківщина стала четвертою областю України з тих, які приєдналися до проекту «Поліцейський офіцер громади». 30 липня представники 14 ОТГ регіону – Старосалтівської, Коломацької, Золочівської, Великобурлуцької, Мереф’янської, Роганської, Циркунівської, Пісочинської, Оскільської, Малоданилівської, Наталинської, Малинівської, Чкаловської та Старовірівської – підписали меморандум про співпрацю з поліцією. Брати участь у проекті Нацполіція пропонувала всім на той момент ОТГ Харківщини, утім коли подавались електронні анкети, Нововодолазька, Лозівська, Олексіївська та Зачепилівська ОТГ зазначили, що поки що не можуть забезпечити офіцера робочим місцем і необхідною матеріально-технічною базою, тому вони не пройшли відбір.

Як розповідає старший інспектор управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Олександр Сурмач, було відкрито 37 посад поліцейського офіцера громади, а анкети на ці вакансії подали 69 осіб. У конкурсі могли брати участь правоохоронці, які мають стаж роботи в поліції два роки, вищу юридичну освіту і водійські права. Також претендувати на посаду мали можливість і звичайні громадяни, проте вони повинні були пройти більш складний шлях.

– Звичайний громадянин спочатку мав подати анкету на посаду патрульного поліцейського, пройти піврічне навчання, стільки ж відпрацювати патрульним і тільки потім подавати анкету на посаду поліцейського офіцера громади. Через брак часу категорія таких людей просто не могла взяти участь у конкурсі, – пояснює Олександр Сурмач.

Конкурс проходив у кілька етапів, за його результатами відібрали всього 26 осіб із 37 потрібних.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Старосалтівська ОТГ

– Останнім штрихом конкурсного відбору було проходження поліграфа на виявлення вчинення корупційних та протиправних діянь. І одна людина, яка пройшла всі попередні етапи, цей – провалила. Був у нас ще патрульний, який пройшов усі етапи, але відмовився, оскільки не міг поїхати на навчання. У результаті ми набрали 26 офіцерів із 37 потрібних.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Пісочинська ОТГ

Через недобір деякі громади з 14, що підписали меморандум, виявилися недокомплектованими, а одна з них – Оскільська – і взагалі поки що залишається без офіцера. За словами Олександра Сурмача, навантаження на одного офіцера у сільській місцевості не повинно перевищувати 6 тисяч осіб, у містах — 7 тисяч.

Наразі не вистачає офіцерів у половині ОТГ, що беруть участь у проекті – Золочівській (зараз працюють 2 офіцери з 5 потрібних), Мереф’янській (3 з 5), Роганській (1 з 3), Пісочинській (4 з 5), Наталинській (1 з 2), Чкаловській (2 з 3) та Оскільській, де повинен працювати один офіцер, якого поки що немає. У Старовірівській ОТГ, згідно з проектом, працює один офіцер, в інших громадах – Старосалтівській, Коломацькій, Великобурлуцькій, Циркунівській, Малоданилівській та Малинівській – по два.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Малоданилівська ОТГ

За словами Олександра Сурмача, повна комплектація буде проведена, коли пройде додатковий конкурс Нацполіції. Точна дата невідома, але конкурс планується в цьому році.

Жодних завдань за межами ОТГ

26 поліцейських офіцерів громади, які наразі стали до роботи, проходили навчання два з половиною місяці, а потім стажувалися. Спершу, з 15 вересня по 30 листопада, у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ майбутні офіцери громад поглиблено вивчали такі напрями: принципи комунікації з населенням (Community Policing), контраварійне керування автомобілем, тактична підготовка, стрільба, кримінальне та адміністративне право, правила дорожнього руху тощо. До викладання було залучено правоохоронців зі Сполучених Штатів Америки.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Навчання в Дніпрі

А потім, з 8 по 30 грудня, майбутні офіцери громад перебували на стажуванні в ОТГ Дніпропетровщини, де цей проект уже реалізується.

І от цього місяця в 13 об’єднаних територіальних громадах регіону почали роботу поліцейські офіцери громади.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Чкаловська ОТГ

– У першу чергу в обов’язки офіцера входить робота з громадою, допомога населенню. Офіцери будуть не стільки каральним органом, який повинен забезпечувати якісь показники, а передусім вирішуватимуть питання, що непокоять громаду – проблеми в сім’ї, торгівля спиртними напоями без ліцензії тощо. Офіцер постійно перебуватиме на території громади, його нікуди не задіюватимуть за межами ввіреної йому ОТГ. Також цей поліцейський постійно буде на зв’язку з головою ОТГ, – каже Олександр Сурмач.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Золочівська ОТГ

Спочатку поліцейські офіцери громади отримуватимуть 13 тисяч гривень на місяць та виконуватимуть ті ж самі функції, що й дільничні.

– Наразі на законодавчому рівні не прописано вимоги та обов’язки поліцейського офіцера громади. Вони поки що виконують функції дільничного офіцера поліції відповідно до певного наказу. Зараз вносяться зміни в законодавчий акт, де буде введено окрему посаду поліцейського офіцера громади й відповідно до цього буде створено законодавчий акт, – пояснює Олександр Сурмач.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Малинівська ОТГ

Проте нинішні офіцери оснащені на порядок краще, ніж дільничні.

– В офіцера буде все необхідне – планшет, помпова рушниця, боді-камера тощо. Головне, що в розпорядженні кожного офіцера буде службовий джип «Рено Дастер» з високою прохідністю, – розповідає Олександр Сурмач. – Специфіка сільської місцевості в тому, що в певних населених пунктах немає доріг, туди на легковій машині важче дістатися. Загалом поліція забезпечує їх усіма технічними засобами, а громада надає поліцейську станцію, оргтехніку і за можливості паливно-мастильні матеріали тощо.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Великобурлуцька ОТГ

Наразі офіцери знайомляться з громадами, де вони працюють. Почати повноцінно виконувати свої службові обов’язки зможуть, коли передадуть службову машину – орієнтовно це повинні зробити до кінця січня.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Старовірівська ОТГ

Великі сподівання

В останні кілька днів ОТГ Харківщини представляють жителям своїх офіцерів. Наприклад, у Циркунівській ОТГ працюватимуть два правоохоронці – один місцевий, а другий з Харкова. У разі потреби громади шукатимуть варіант з житлом для поліцейського, та, за словами голови Циркунівської сільради Миколи Сікаленка, у них таке питання не стоїть, оскільки другий поліцейський проживає на Північній Салтівці, поблизу Циркунів.

– Ми відремонтували приміщення, де раніше працював дільничний, і зробили там поліцейську станцію. Наразі йде процес оснащення за бажанням офіцерів: меблі є, але вони просять додати ще дещо, плюс поставити комп’ютерну техніку. Комплектуємо все, щоб вони могли повноцінно працювати. Ремонт і устаткування – усе за гроші ОТГ, – розповідає Микола Сікаленко. Циркунівській громаді представили поліцейських 10 січня, і з 13 січня вони фактично стали до роботи.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Циркунівська ОТГ

Сільський голова каже, що громада покладає великі сподівання на офіцерів.

– Є питання з благоустроєм, крадіжками та зі всім тим, що входить до компетенції офіцера громади. Наша ОТГ поблизу Харкова, і тут періодично з’являються різні «гастролери», що грабують околиці та дачі, – пояснює Циркунівський голова. – Думаю, що наявність поліцейського на місці дисциплінуватиме людей.

Усе, що не заборонено законом

У Коломацькій ОТГ обидва офіцери – місцеві. Їм обладнали поліцейські станції в Коломаці та Шелестовому зі всім необхідним.

– Ми вимагаємо від них більше профілактики, показники їх нам не потрібні. Нам потрібен порядок, щоб вони були присутні на всіх наших культурних масових заходах, щоб працювали разом з нами, – зауважує Коломацький селищний голова Володимир Гуртовий.

Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Коломацька ОТГ

Один з двох поліцейських офіцерів громади, що працюють на території Коломацької ОТГ, – Віталій Пилютик. До того, як відправитися на перенавчання у Дніпро, він шість років працював у Коломаці дільничним.

– Наразі наша головна мета – профілактика, підвищення довіри населення, якому надаватимемо допомогу в різних питаннях, що не заборонені законом, – каже Віталій Пилютик. – Наприклад, якщо до нас звернеться бабуся, яка не зможе самостійно покосити траву чи порубати дрова, ми візьмемо до уваги її прохання і разом із селищною радою вирішимо це питання.

Офіцер громади каже, що в нових умовах і з новим обладнанням працювати буде набагато комфортніше, а робота стане ефективнішою.

– У подальшому в кожному старостинському окрузі прийматимемо громадян з їх зверненнями. А кожного кварталу звітуватимемо про виконану роботу депутатам селищної ради, які обговорюватимуть її, прийматимуть певні рішення тощо, – каже Віталій Пилютик.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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