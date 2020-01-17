Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО

Із 8 січня у 13 ОТГ Харківської області до роботи стали поліцейські офіцери громади. Усі правоохоронці пройшли спеціальні навчання та стажування. У своїй роботі вони обіцяють орієнтуватися насамперед на потреби людей – жителів громад, які покладають на офіцерів великі сподівання.

Забракло кадрів

Минулого літа Харківщина стала четвертою областю України з тих, які приєдналися до проекту «Поліцейський офіцер громади». 30 липня представники 14 ОТГ регіону – Старосалтівської, Коломацької, Золочівської, Великобурлуцької, Мереф’янської, Роганської, Циркунівської, Пісочинської, Оскільської, Малоданилівської, Наталинської, Малинівської, Чкаловської та Старовірівської – підписали меморандум про співпрацю з поліцією. Брати участь у проекті Нацполіція пропонувала всім на той момент ОТГ Харківщини, утім коли подавались електронні анкети, Нововодолазька, Лозівська, Олексіївська та Зачепилівська ОТГ зазначили, що поки що не можуть забезпечити офіцера робочим місцем і необхідною матеріально-технічною базою, тому вони не пройшли відбір.

Як розповідає старший інспектор управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Олександр Сурмач, було відкрито 37 посад поліцейського офіцера громади, а анкети на ці вакансії подали 69 осіб. У конкурсі могли брати участь правоохоронці, які мають стаж роботи в поліції два роки, вищу юридичну освіту і водійські права. Також претендувати на посаду мали можливість і звичайні громадяни, проте вони повинні були пройти більш складний шлях.

– Звичайний громадянин спочатку мав подати анкету на посаду патрульного поліцейського, пройти піврічне навчання, стільки ж відпрацювати патрульним і тільки потім подавати анкету на посаду поліцейського офіцера громади. Через брак часу категорія таких людей просто не могла взяти участь у конкурсі, – пояснює Олександр Сурмач.

Конкурс проходив у кілька етапів, за його результатами відібрали всього 26 осіб із 37 потрібних.

Старосалтівська ОТГ

– Останнім штрихом конкурсного відбору було проходження поліграфа на виявлення вчинення корупційних та протиправних діянь. І одна людина, яка пройшла всі попередні етапи, цей – провалила. Був у нас ще патрульний, який пройшов усі етапи, але відмовився, оскільки не міг поїхати на навчання. У результаті ми набрали 26 офіцерів із 37 потрібних.

Пісочинська ОТГ

Через недобір деякі громади з 14, що підписали меморандум, виявилися недокомплектованими, а одна з них – Оскільська – і взагалі поки що залишається без офіцера. За словами Олександра Сурмача, навантаження на одного офіцера у сільській місцевості не повинно перевищувати 6 тисяч осіб, у містах — 7 тисяч.

Наразі не вистачає офіцерів у половині ОТГ, що беруть участь у проекті – Золочівській (зараз працюють 2 офіцери з 5 потрібних), Мереф’янській (3 з 5), Роганській (1 з 3), Пісочинській (4 з 5), Наталинській (1 з 2), Чкаловській (2 з 3) та Оскільській, де повинен працювати один офіцер, якого поки що немає. У Старовірівській ОТГ, згідно з проектом, працює один офіцер, в інших громадах – Старосалтівській, Коломацькій, Великобурлуцькій, Циркунівській, Малоданилівській та Малинівській – по два.

Малоданилівська ОТГ

За словами Олександра Сурмача, повна комплектація буде проведена, коли пройде додатковий конкурс Нацполіції. Точна дата невідома, але конкурс планується в цьому році.

Жодних завдань за межами ОТГ

26 поліцейських офіцерів громади, які наразі стали до роботи, проходили навчання два з половиною місяці, а потім стажувалися. Спершу, з 15 вересня по 30 листопада, у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ майбутні офіцери громад поглиблено вивчали такі напрями: принципи комунікації з населенням (Community Policing), контраварійне керування автомобілем, тактична підготовка, стрільба, кримінальне та адміністративне право, правила дорожнього руху тощо. До викладання було залучено правоохоронців зі Сполучених Штатів Америки.

Навчання в Дніпрі

А потім, з 8 по 30 грудня, майбутні офіцери громад перебували на стажуванні в ОТГ Дніпропетровщини, де цей проект уже реалізується.

І от цього місяця в 13 об’єднаних територіальних громадах регіону почали роботу поліцейські офіцери громади.

Чкаловська ОТГ

– У першу чергу в обов’язки офіцера входить робота з громадою, допомога населенню. Офіцери будуть не стільки каральним органом, який повинен забезпечувати якісь показники, а передусім вирішуватимуть питання, що непокоять громаду – проблеми в сім’ї, торгівля спиртними напоями без ліцензії тощо. Офіцер постійно перебуватиме на території громади, його нікуди не задіюватимуть за межами ввіреної йому ОТГ. Також цей поліцейський постійно буде на зв’язку з головою ОТГ, – каже Олександр Сурмач.

Золочівська ОТГ

Спочатку поліцейські офіцери громади отримуватимуть 13 тисяч гривень на місяць та виконуватимуть ті ж самі функції, що й дільничні.

– Наразі на законодавчому рівні не прописано вимоги та обов’язки поліцейського офіцера громади. Вони поки що виконують функції дільничного офіцера поліції відповідно до певного наказу. Зараз вносяться зміни в законодавчий акт, де буде введено окрему посаду поліцейського офіцера громади й відповідно до цього буде створено законодавчий акт, – пояснює Олександр Сурмач.

Малинівська ОТГ

Проте нинішні офіцери оснащені на порядок краще, ніж дільничні.

– В офіцера буде все необхідне – планшет, помпова рушниця, боді-камера тощо. Головне, що в розпорядженні кожного офіцера буде службовий джип «Рено Дастер» з високою прохідністю, – розповідає Олександр Сурмач. – Специфіка сільської місцевості в тому, що в певних населених пунктах немає доріг, туди на легковій машині важче дістатися. Загалом поліція забезпечує їх усіма технічними засобами, а громада надає поліцейську станцію, оргтехніку і за можливості паливно-мастильні матеріали тощо.

Великобурлуцька ОТГ

Наразі офіцери знайомляться з громадами, де вони працюють. Почати повноцінно виконувати свої службові обов’язки зможуть, коли передадуть службову машину – орієнтовно це повинні зробити до кінця січня.

Старовірівська ОТГ

Великі сподівання

В останні кілька днів ОТГ Харківщини представляють жителям своїх офіцерів. Наприклад, у Циркунівській ОТГ працюватимуть два правоохоронці – один місцевий, а другий з Харкова. У разі потреби громади шукатимуть варіант з житлом для поліцейського, та, за словами голови Циркунівської сільради Миколи Сікаленка, у них таке питання не стоїть, оскільки другий поліцейський проживає на Північній Салтівці, поблизу Циркунів.

– Ми відремонтували приміщення, де раніше працював дільничний, і зробили там поліцейську станцію. Наразі йде процес оснащення за бажанням офіцерів: меблі є, але вони просять додати ще дещо, плюс поставити комп’ютерну техніку. Комплектуємо все, щоб вони могли повноцінно працювати. Ремонт і устаткування – усе за гроші ОТГ, – розповідає Микола Сікаленко. Циркунівській громаді представили поліцейських 10 січня, і з 13 січня вони фактично стали до роботи.

Циркунівська ОТГ

Сільський голова каже, що громада покладає великі сподівання на офіцерів.

– Є питання з благоустроєм, крадіжками та зі всім тим, що входить до компетенції офіцера громади. Наша ОТГ поблизу Харкова, і тут періодично з’являються різні «гастролери», що грабують околиці та дачі, – пояснює Циркунівський голова. – Думаю, що наявність поліцейського на місці дисциплінуватиме людей.

Усе, що не заборонено законом

У Коломацькій ОТГ обидва офіцери – місцеві. Їм обладнали поліцейські станції в Коломаці та Шелестовому зі всім необхідним.

– Ми вимагаємо від них більше профілактики, показники їх нам не потрібні. Нам потрібен порядок, щоб вони були присутні на всіх наших культурних масових заходах, щоб працювали разом з нами, – зауважує Коломацький селищний голова Володимир Гуртовий.

Коломацька ОТГ

Один з двох поліцейських офіцерів громади, що працюють на території Коломацької ОТГ, – Віталій Пилютик. До того, як відправитися на перенавчання у Дніпро, він шість років працював у Коломаці дільничним.

– Наразі наша головна мета – профілактика, підвищення довіри населення, якому надаватимемо допомогу в різних питаннях, що не заборонені законом, – каже Віталій Пилютик. – Наприклад, якщо до нас звернеться бабуся, яка не зможе самостійно покосити траву чи порубати дрова, ми візьмемо до уваги її прохання і разом із селищною радою вирішимо це питання.

Офіцер громади каже, що в нових умовах і з новим обладнанням працювати буде набагато комфортніше, а робота стане ефективнішою.

– У подальшому в кожному старостинському окрузі прийматимемо громадян з їх зверненнями. А кожного кварталу звітуватимемо про виконану роботу депутатам селищної ради, які обговорюватимуть її, прийматимуть певні рішення тощо, – каже Віталій Пилютик.

Источник: slk.kh.ua

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