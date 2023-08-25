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Як українські ВПО можуть отримати субсидію

Як українські ВПО можуть отримати субсидію

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати субсидію, якщо вони мешкають у житловому приміщенні без укладання договору оренди. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

ВПО до заяви про виділення субсидії мають додати документи, які підтверджують проживання за фактичною адресою (довідка про взяття на облік ВПО).

До кого звертатися ВПО для отримання субсидії?

У питанні оформлення субсидії внутрішньо переміщеним особами можуть допомогти:

Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Сервісний центр Пенсійного фонду України;

Також житлову субсидію можна оформити в електронному вигляді за допомогою таких сервісів:

портал «Дія»;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);

мобільний додаток ПФУ;

Для отримання субсидії потрібні такі документи:

Заява про призначення субсидії;

Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства;

Паспорт, код (РНОКПП);

Довідка ВПО.

Джерело: thepage.ua

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