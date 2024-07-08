Як змінився український флот після початку війни — згадуємо до дня Військово-Морських Сил

Під час анексії Криму росія вкрала майже половину українського флоту. Якщо у 2013 Україна мала 83 судна, то 2021 — лише 45, і більшість з них — це патрульні човни.

Але навіть за таких обставин ми завдали серйозного удару російському чорноморському флоту. Нестачу кораблів ми компенсуємо сміливістю за кмітливістю.

Не повторюйте російське ІПСО "в України немає флоту", навіть в контексті розгрому росії на морі. У нас флот невеликий, але він є. А чути таке тим, хто на ньому служить — образливо.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3813

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