Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 83

Як змінився український флот після початку війни — згадуємо до дня Військово-Морських Сил

Як змінився український флот після початку війни — згадуємо до дня Військово-Морських Сил

Під час анексії Криму росія вкрала майже половину українського флоту. Якщо у 2013 Україна мала 83 судна, то 2021 — лише 45, і більшість з них — це патрульні човни.

Але навіть за таких обставин ми завдали серйозного удару російському чорноморському флоту. Нестачу кораблів ми компенсуємо сміливістю за кмітливістю.

Не повторюйте російське ІПСО "в України немає флоту", навіть в контексті розгрому росії на морі. У нас флот невеликий, але він є. А чути таке тим, хто на ньому служить — образливо.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3813

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Отжим имущества на оккупированных территориях
Сегодня 09:44    50
Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф
Сегодня 09:20    82
Оперативна інформація станом на 08.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:01    80
Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ
Сегодня 08:38    104
«Ядерні» погрози мінська в бік України – це шантаж і провокація
Сегодня 08:16    89
Україна НЕ експортує електроенергію. Ми пояснимо, як це довести
Сегодня 07:39    97
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:29    98
Плани українських біженців у Німеччині та Нідерландах показує дослідження міграційної платформи EWL
Сегодня 07:29    126
Дрони СБУ висадили в повітря великий склад боєприпасів у Воронезькій області
Сегодня 07:11    118
За тиждень Нацбанк продав майже 632 мільйон доларів на міжбанку
Сегодня 07:02    98
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 