Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:48
Просмотров: 93

"Якщо уряд зміниться, наша підтримка України залишиться незмінною" — новий прем’єр-міністр Великої Британії

Якщо уряд зміниться, наша підтримка України залишиться незмінною — новий прем’єр-міністр Великої Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер — новий прем’єр-міністр Великої Британії.

Після програшу консерваторів на виборах Ріші Сунак попросився у відставку, король Чарльз ІІІ прийняв її, дозволивши лідеру лейбористів Кіру Стармеру формувати новий уряд.

За оцінкою західних експертів, основна відмінність політики Стармера стосуватиметься вирішення внутрішніх економічних питань, а не підтримки України.

Зокрема, Стармер підтримує попередників у прагненні витрачати щонайменше 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні.

Торік він разом із британською делегацією відвідав деокуповані населені пункти Київщини.

Політик запевнив у незмінності британської політики щодо України в разі зміни уряду та говорив про потребу притягнути росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

Оппозиционная Лейбористская партия лидирует на всеобщих выборах в Великобритании - данные экзитпола, публикует «Би-би-си».

По предварительным подсчётам:

- Лейбористская партия 410 мест;

- Консервативная партия — 131 место;

- Reform UK — 13 мест;

- «Либеральные демократы» — 61 место.

Джерело: https://t.me/znua_live/156062

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини з іншого світу
04.07.2024 11:40    212
«У москви немає звички втручатися у вибори в інших країнах». Це – нахабна брехня
04.07.2024 10:20    139
російські підводні човни класу "Kilo" провели дві операції в Ірландському морі з початку повномасштабної війни в Україні
03.07.2024 09:30    164
Джо Байден не намерен выходить из гонки
02.07.2024 09:33    170
Макрон проиграл, но масштабы его поражения не следует преувеличивать
02.07.2024 08:59    217
Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... - Байден
01.07.2024 09:18    202
В Британії ситуація інша ніж у Франції
01.07.2024 08:53    213
Небезпечно для всього світу: Британія протидіятиме експорту північнокорейських озброєнь до росії
01.07.2024 08:45    161
У Лондоні побоюються впливу москви на парламентські вибори у Великобританії
01.07.2024 07:56    170
Франція: екзіт-поли
01.07.2024 07:44    204
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 