"Якщо уряд зміниться, наша підтримка України залишиться незмінною" — новий прем’єр-міністр Великої Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер — новий прем’єр-міністр Великої Британії.

Після програшу консерваторів на виборах Ріші Сунак попросився у відставку, король Чарльз ІІІ прийняв її, дозволивши лідеру лейбористів Кіру Стармеру формувати новий уряд.

За оцінкою західних експертів, основна відмінність політики Стармера стосуватиметься вирішення внутрішніх економічних питань, а не підтримки України.

Зокрема, Стармер підтримує попередників у прагненні витрачати щонайменше 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні.

Торік він разом із британською делегацією відвідав деокуповані населені пункти Київщини.

Політик запевнив у незмінності британської політики щодо України в разі зміни уряду та говорив про потребу притягнути росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

Оппозиционная Лейбористская партия лидирует на всеобщих выборах в Великобритании - данные экзитпола, публикует «Би-би-си».

По предварительным подсчётам:

- Лейбористская партия 410 мест;

- Консервативная партия — 131 место;

- Reform UK — 13 мест;

- «Либеральные демократы» — 61 место.

Джерело: https://t.me/znua_live/156062

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