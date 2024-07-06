"Якщо уряд зміниться, наша підтримка України залишиться незмінною" — новий прем’єр-міністр Великої Британії
Лідер лейбористів Кір Стармер — новий прем’єр-міністр Великої Британії.
Після програшу консерваторів на виборах Ріші Сунак попросився у відставку, король Чарльз ІІІ прийняв її, дозволивши лідеру лейбористів Кіру Стармеру формувати новий уряд.
За оцінкою західних експертів, основна відмінність політики Стармера стосуватиметься вирішення внутрішніх економічних питань, а не підтримки України.
Зокрема, Стармер підтримує попередників у прагненні витрачати щонайменше 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні.
Торік він разом із британською делегацією відвідав деокуповані населені пункти Київщини.
Політик запевнив у незмінності британської політики щодо України в разі зміни уряду та говорив про потребу притягнути росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини.
Оппозиционная Лейбористская партия лидирует на всеобщих выборах в Великобритании - данные экзитпола, публикует «Би-би-си».
По предварительным подсчётам:
- Лейбористская партия 410 мест;
- Консервативная партия — 131 место;
- Reform UK — 13 мест;
- «Либеральные демократы» — 61 место.
Джерело: https://t.me/znua_live/156062