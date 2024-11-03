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«Яндекс» сдал государству рекордный объем персональных данных россиян

«Яндекс» сдал государству рекордный объем персональных данных россиян

В первой половине 2024 года «Яндекс» удовлетворил рекордное число запросов от российских властей на раскрытие персональных данных пользователей своих сервисов. Об этом пишет «Вёрстка» со ссылкой на опубликованный компанией отчет о прозрачности.

Так, за первые шесть месяцев текущего года «Яндекс» получил 36 540 запросов от государственных органов, касающихся раскрытия пользовательских данных. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было подано 32 664 запроса. Из полученных в 2024 году обращений «Яндекс» удовлетворил 80%, что составляет 29 379 запросов, тогда как в первой половине прошлого года этот показатель был на уровне 77% — 25 146 удовлетворенных запросов.

Наибольшее внимание власти уделяли пользователям сервисов категории «Райдтех», объединяющей такси, доставку, каршеринг и аренду самокатов: на эти сервисы пришлось 23 770 запросов. Хотя в 2023 году такие сервисы еще не были объединены в одну категорию, такси неизменно остается лидером по числу запросов с 2021 года.

Также возрос интерес властей к геосервисам «Яндекса» и уровень удовлетворения таких запросов. Если в первой половине 2023 года компания получила 252 запроса на данные пользователей геосервисов и удовлетворила 75% (188 запросов), то в 2024 году количество обращений увеличилось до 967, из которых было удовлетворено 85% (826 запросов).

Кроме того, в 2024 году «Яндекс» обработал рекордное количество запросов в рамках закона «о праве на забвение», который обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на недостоверную, неактуальную или незаконную информацию. В текущем году поступило 15 575 запросов на удаление ссылок, из которых было удовлетворено 9 883 (63%). Для сравнения: за аналогичный период 2023 года был получен 13 381 запрос, 22% из которых было удовлетворено (2 888 ссылок).

В июне прошлого года мировой суд в москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за отказ предоставить ФСБ данные пользователей сервиса «Яндекс.Услуги». Компанию признали виновной по ч. 4 ст. 13.31 КоАП рф (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства), предусматривающей штраф от 2 до 6 млн рублей. Представитель «Яндекса» на заседании суда признал нарушение, отметив, что компания не исполнила требования, но попросил не назначать максимальную сумму штрафа. В 2022 году Мещанский суд уже накладывал на «Яндекс» штраф в размере 400 тыс. рублей по третьей части этой же статьи.

Сервисы «Яндекса» с 2022 года включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, обязывающий компании хранить данные о фактах приема, передачи и обработки различных форм сообщений пользователей на территории россии. Сведения о пользователях должны храниться один год, а сообщения — шесть месяцев. Закон требует, чтобы компании, входящие в реестр ОРИ, предоставляли эти данные по запросу правоохранительных органов при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Джерело: nigroll.com

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