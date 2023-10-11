Иран не получил ни доллара из размороженных $6 млрд.

На ультраправом республиканском фланге США сейчас распространяется дезинформация о том, что «Байден передал Ирану $6 млрд, на которые тот профинансировал нападение Хамаса на Израиль».

Ту же самую пропаганду, как водится, распространяет и русня.

Ну и большинство российских комментаторов - как водится, экспертов по всему, повторяет эту безграмотную чушь

США разморозили $6 млрд иранских денег, скопленных на счету в южнокорейском банке от продажи нефти, НО НИ ДОЛЛАРА ЕЩЕ ИРАН НЕ ПОЛУЧИЛ.

Об этом заявил Госсекретарь США Тони Блинкен.

«Факты таковы - ни один доллар налогоплательщиков США не был задействован. Это иранские деньги, которые Иран накопил после продажи своей нефти, которые застряли в банке в Южной Корее. С первого дня, в соответствии с нашим законом, в соответствии с нашими санкциями, они (Иран) имели право использовать эти деньги в гуманитарных целях. С одного счета (в Южной Корее) на другой в другой стране (Катаре), чтобы осуществить это использование. На данный момент ни один доллар не был потрачен с этого счета», заявил Блинкен.

Официальные лица США заявили, что средства будут использоваться только на продукты питания, лекарства и другие гуманитарные товары, что Блинкен подчеркнул еще раз.

Деньги были разморожены в обмен на освобождение пятерых американских граждан из заложников в Иране.

«Счет, с которого разморожены деньги, строго регулируется Минфином США, поэтому его можно использовать только для таких вещей, как продукты питания, лекарства, медицинское оборудование», сказал Блинкен.

«Эти средства выплачиваются проверенным сторонним поставщикам продуктов питания, лекарств, медицинских продуктов и сельскохозяйственной продукции для поступления в Иран в течение нескольких лет. Если будет отступление от этого, мы узнаем об этом и заблокируем эти аккаунты», заявил Белый Дом, объявляя о разморозке активов.

Сделка с Ираном вызвала критику, особенно среди республиканцев, которые утверждают, что этот шаг освободит ресурсы для военных расходов Ирана и поддержки терроризма.

В интервью на NBC ведущие надавили на Блинкена с вопросом о том, использовал ли Иран другие средства для поддержки нападения Хамаса в ожидании разморозки $6 млрд.

«Иран, к сожалению, всегда использовал и концентрировал свои средства на поддержке терроризма, на поддержке таких групп, как ХАМАС. И это делалось, когда были санкции. Это делается, когда нет санкций. И это всегда приоритет для них. И, опять же, я возвращаюсь к тому, что эти средства всегда были, по закону, доступны Ирану для использования в гуманитарных целях», заявил Блинкен.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

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