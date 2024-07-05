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Иран предложил странам ШОС ввести единую валюту

Иран предложил странам ШОС ввести единую валюту

На проходящем в Астане саммите Шанхайской организации сотрудничества исполняющий обязанности президента Исламской республики Иран Мохаммад Мохбер предложил странам ШОС обсудить введение единой валюты.

“Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или создание общей валюты”, – сказал политик, которого цитирует ТАСС.

По его словам, ШОС должен сыграть ключевую роль в усилении фактора региональной многосторонности. “Одним из важнейших путей такого порядка является транзитный коридор Север – Юг, активизация которого находится на первом месте в повестке дня нашей работы”, – добавил он.

Джерело: nigroll.com

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