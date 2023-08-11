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Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь

Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь

Министерство социального обеспечения сообщает, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено медицинское обслуживание для беженцев, а также на медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы “Цав а-Шаа”, открытой после начала войны в Украине.

Джерело: nigroll.com

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