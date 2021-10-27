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Железный занавес: российские чиновники хотят заблокировать YouTube

Железный занавес: российские чиновники хотят заблокировать YouTube

Роскомнадзор фиксирует резкий всплеск цензуры российских средств массовой информации зарубежными интернет-компаниями с прошлого года. Ведомство технически способно замедлить работу YouTube, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, сообщает издание «Интерфакс».

«Отдельная тема для разговора — это цензура в сети. Мы уже с 2020 года наблюдаем резкий всплеск этой так называемой цензуры. Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских СМИ и отдельных материалов граждан РФ», — сказал Субботин.

Вместе с тем он отметил, что в последнее время иностранные компании подвергают цензуре все средства массовой информации в целом, запрещая им работать. По словам заместителя руководителя роскомнадзора, «это нонсенс и, конечно, такое недопустимо».

«У роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения», — сказал Субботин.

Источник: internetua.com

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