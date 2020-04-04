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Кабмін офіційно дозволив handmade маски

Кабмін офіційно дозволив handmade маски

Кабінет міністрів зобов'язав працівників торгівлі та сфери послуг мати захист обличчя та очей і дозволив усім самостійно виготовляти маски.

Джерело: зміни до постанови № 211 про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", внесені урядом 2 квітня

Деталі: Згідно із документом, з 6 квітня і до кінця терміну карантину, наразі це 24 квітня, українцям заборонено перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Робота закладів торгівлі можлива за умови забезпечення персоналу захистом обличчя та очей, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів

Теж саме стосується провадження діяльності банків, фінансових установ, а також медичної практики і ветеринарної практики.

Крім того, за умови дотримання вказаних правил, дозволяється діяльність автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, їх періодичних випробувань на предмет дорожньої безпеки.

У засобах індивідуального захисту можлива також діяльність працівників з надання послуг підключення споживачів до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

За умови забезпечення персоналу захистом обличчя та очей, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів дозволяється діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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