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Кабмін перепідпорядкував Держслужбу статистики Дубілету

Кабмін перепідпорядкував Держслужбу статистики Дубілету

Одним із завдань міністра буде "встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади" – в тому числі на базі Держстату

Уряд перепідпорядкував Державну службу статистики міністру Кабінету Міністрів Дмитру Дубілету. Про це сам Дубілет повідомив на сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату", – написав він.

Урядовець зауважив, що це рішення має сенс, враховуючи, що одним із його завдань на найближчий час буде "встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади". Робити це планується в тому числі на базі служби статистики.

"Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату. Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності", – резюмував Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет розповів, що кількість українців у країні за рік скоротилася на 1,5 млн осіб.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кабмин

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