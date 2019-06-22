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Кабмін планує ввести тимчасову заборону на відключення водоканалів від енергопостачання

Кабмін планує ввести тимчасову заборону на відключення водоканалів від енергопостачання

Кабінет міністрів України готує до наступного засідання уряду документ, який передбачає заборону на відключення водоканалів від електричної енергії в літній період.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час селекторної наради з підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років.

"Була нарада у прем'єр-міністра. На середу (26 червня) ми готуємо рішення для того, щоб забезпечити неможливість відключення в літній період безпосередньо підприємств водопостачання", - сказав він.

З впровадженням з 1 січня 2019 року нового роздрібного ринку електричної енергії в деяких бюджетних організаціях і комунальних підприємствах виникли проблеми з енергопостачанням. Серед іншого, йдеться про труднощі з постачанням електроенергії для критично важливих для інфраструктури підприємств, що мають заборгованість за спожиту електроенергію.

Так, комунальне підприємство "Вода Донбасу" раніше неодноразово повідомляло про проблеми зі здійсненням розрахунків за спожиту ним е/е (використовувану в процесі очищення води) перед оператором системи розподілу "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", а також постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго ".

В якості причин, за якими виникли труднощі, КП вказувало на відсутність коштів через несплату поставленої ним питної води на тимчасово неконтрольовані українським урядом території Донецької області.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: кабмин

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