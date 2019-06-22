Кабмін планує ввести тимчасову заборону на відключення водоканалів від енергопостачання

Кабінет міністрів України готує до наступного засідання уряду документ, який передбачає заборону на відключення водоканалів від електричної енергії в літній період.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час селекторної наради з підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років.

"Була нарада у прем'єр-міністра. На середу (26 червня) ми готуємо рішення для того, щоб забезпечити неможливість відключення в літній період безпосередньо підприємств водопостачання", - сказав він.

З впровадженням з 1 січня 2019 року нового роздрібного ринку електричної енергії в деяких бюджетних організаціях і комунальних підприємствах виникли проблеми з енергопостачанням. Серед іншого, йдеться про труднощі з постачанням електроенергії для критично важливих для інфраструктури підприємств, що мають заборгованість за спожиту електроенергію.

Так, комунальне підприємство "Вода Донбасу" раніше неодноразово повідомляло про проблеми зі здійсненням розрахунків за спожиту ним е/е (використовувану в процесі очищення води) перед оператором системи розподілу "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", а також постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго ".

В якості причин, за якими виникли труднощі, КП вказувало на відсутність коштів через несплату поставленої ним питної води на тимчасово неконтрольовані українським урядом території Донецької області.

Источник: elektrovesti.net

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