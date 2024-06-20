Кажется, мы стали забывать про авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”

Между тем, флагман российского флота, продолжает подтверждать все мои прогнозы о его печальном будущем.

Так, я неоднократно отмечал, что ремонт “Кузи” это не столько попытка восстановить боеспособность авианесущего крейсера и повысить его боеспособность посредством модернизации, сколько золотая жила на года для распила бюджетных средств, выделяемых на работы, проводимые на корабле.

Корабль был отправлен на ремонт в 2018 году, сразу же после первого в его истории и позорного боевого похода в Средиземное море. Почему позорного? Ну, потому, что авианосная группа “Кузи” тогда потеряла два самолёта, Су-33 и МиГ-29К. То есть, гнали авианосец бомбить сирийских повстанцев, у которых даже ПЗРК не было, а в итоге потеряли два самолёта… Но, не о том речь, хотя история такого позора и вправду заслуживает отдельного рассказа.

Собственно, с 2018 года выход с ремонта “Кузи” неоднократно переносился и, всегда тому была причина. То крушение крана и затопление плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, то пожар во время сварочных работ и возгорание на площади 500 квадратных метров… В общем, сроки выхода с ремонта корабля сдвигались постоянно вправо, хотя было очевидно, что и они будут сорваны.

Летом 2023 года было заявлено, что корабль, наконец-то, весной 2024-го выйдет на заводские ходовые испытания (ЗХИ), а уже осенью 2024-го будет проходить государственные с последующей передачей корабля на службу в 2025-м.

В 2022 году я предположил, что ремонт “Кузи”, в лучшем случае, может завершиться в 2025 году. То есть, «Адмирал Кузнецов» и вправду может стать не имеющем аналогов в мире… по длительности ремонта. Ведь он в ремонте уже находится столько времени, за сколько в нормальных развитых странах строят новый авианосец.

Например, серийный авианосец серии «Нимиц» «Джон Стеннис» был построен за 4 года, а «Гарри Трумэн» за 5 лет.

И в целом, мой прогноз о завершении ремонта “Кузи” в 2025-м казалось бы, должен сбыться, но случилась Большая война и она внесла свои коррективы. И, что мы видим?

Середина июня 2024 года, а авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” так и не вышел на ЗХИ.

Подумайте сами, как можно выпускать на волю утку, которая несёт золотые яйца? Особенно в эпоху санкций!

А потому, отправленный в 2018-м году на ремонт “Кузя”, который обещали вернуть в строй уже 2021-м, идёт на очередной рекорд… Хотя, нет… Настоящий рекордсмен ремонта это бедолага тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан»), который был отправлен на ремонт и модернизацию в 1997 году и, продолжающий их проходить на предприятии «Севмаш» до сих пор… Наверное это самый долгоремонтируемый корабль в истории кораблестроения.

А говорите у россии нет современных рекордов в кораблестроении! Великая морская сверхдержава, чего уж!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21985

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