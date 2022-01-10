Как отбить у России желание нападать на Украину – эксперты озвучили способ

Не исключено, что нынешняя российская эскалация может затянуться на 2-3 года

Россия должна бояться большой войны с Украиной. Коллаж "Сегодня"

На данный момент вероятность большой войны с Россией не так велика, как об этом некоторые говорят. Но чтобы заставить Кремль отказаться от своих захватнических планов, нужно убедить, что будут огромные потери – не только на словах, но и на деле.

Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Игорь Петренко высказал мнение в комментарии "Сегодня", что угроза вторжения России в Украину останется в 2022 году, однако вероятность возникновения войны очень мала. По его словам, примерная вероятность нападения агрессора процентов 10.

При этом он считает, что такая неопределенная ситуация может затянуться на 2-3 года, поэтому надо припугнуть Москву последствиями уже сейчас.

"Потенциальная возможность эскалации все же будет оставаться. Россия не отведет войска, но и не будет делать резких маневров. Будет использовать наличие военной силы как шантаж, обвиняя Украину в нарушениях различных договоренностей. Но реальные риски вторжения все же минимальны. Украине необходимо обеспечить понимание Россией, какие масштабные потери она может понести в случае войны", – говорит политолог.

С ним согласен и военный эксперт Игорь Козий.

"У нас должна быть такая обороноспособность, которая даст понять России, что ее армия понесет огромные потери. Тогда вопрос нападения самоустранится", – сказал он нам и добавил, что Минобороны должна вооружить нашу армию современным оружием.

Вторжение РФ в Украину

Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает фейком концентрацию войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы. По его словам, за последние месяцы на границе не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.

А вот политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. Он рассказал, от чего зависит, насколько быстро придет война.

Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что единственный способ сдержать Россию – это "адские" санкции.

Источник: vlada.segodnya.ua/

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