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Как проголосовать на мэрских выборах больным коронавирусом? Разъяснения чиновников

Как проголосовать на мэрских выборах больным коронавирусом? Разъяснения чиновников

Избиратели, которые будут голосовать на дому, до 20:00 29 октября должны передать заявление и справку от врача, которая подтверждает необходимость находиться дома до избирательного участка по месту голосования. Заявление пишется в произвольной форме, объяснила представитель территориальной избирательной комиссии Екатерина Поп в материале "Суспільного".

"Фактаж может быть любой: "я просто не могу, в связи с тем, что я болею". Это просто общая форма, которую мы сами разработали:" в связи с невозможностью по состоянию здоровья прибыть в помещение для голосования, прошу обеспечить мне голосование на дому по месту моего пребывания", — говорит Поп.

В заявлении надо указать номер и адрес избирательного участка избирателя, фамилию, отчество, имя.

"Люди, которые находятся на самоизоляции, им рекомендовано голосовать по месту их пребывания, то есть дома. Как они голосуют? Заявления они могут передать кем-то. В связи с тем, что они не имеют возможности самостоятельно передать собственноручно написанное заявление и справку от врача установленной формы, они могут передать до 20:00 пятницы перед днем голосования. Это выходит 29 октября в участковую избирательную комиссию", — объясняет Поп.

25 октября 2020 года — члены избирательной комиссии на местных выборах собираются к избирателям, которые голосуют дома

После этого сформируют отдельные комиссии для избирателей, которые голосуют дома. По данным Государственного реестра избиратели, на 30 сентября в Харькове зарегистрировано 1 022 703 избирателей. Коронавирус сейчас болеет почти 17,5 тысяч человек, проживающих в Харькове, среди которых и дети.

Голосовать избиратели будут на 605 участках города. 55 из них будут в больницах и медучреждениях Харькова. Как человек лечится в больнице, никаких заявлений ей подавать не нужно — ее внесет в список для голосования больница.

"Члены избирательной комиссии, они с урной в защитных костюмах, будут подходить к больным, которые не могут подойти к избирательному участку или в помещение, которое для этого отведено. И будут голосовать непосредственно у постели больного", — пояснила заместитель директора городского Департамента здравоохранения Елена Головина.

Окончательный список избирателей по месту пребывания сформируют 30 октября в канун выборов.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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