Камала Харрис вернула в игру четыре штата, в которых еще месяц назад Трамп безоговорочно лидировал

В мае Трамп обходил Байдена на 9 п.п. в Аризоне, Джорджии и Неваде, а Северную Каролину (как неконкурентный штат) New York Times/Siena даже не включал.

А сейчас результаты выглядят вот так.

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Но что важно, это то, КАК надо смотреть на опросы. Жалкие русскоговорящие трамписты у меня в фейсбуке от отчаяния грозно сотрясают каким-то опросом, где Трамп обходит Камалу в Пенсильвании на 2 п.п.

Так вот, смотреть надо не на один опрос, а на тренд. А тренд резко восходящий у Камалы по всем опросам, и нисходящий у Трампа по всем опросам.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5317

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