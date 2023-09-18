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Канада виділить додаткові $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України, — міністр оборони Білл Блер
Ці кошти закладені у пакет допомоги на 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.
За ці гроші придбають ракети для комплексів протиповітряної оборони малої і середньої дальності.
У Держприкордонслужбі України уточнили, що йдеться про "сотні" зенітних ракет та супутні системи для захисту критично важливої інфраструктури.
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