Канада виділить додаткові $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України, — міністр оборони Білл Блер

Ці кошти закладені у пакет допомоги на 500 млн канадських доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

За ці гроші придбають ракети для комплексів протиповітряної оборони малої і середньої дальності.

У Держприкордонслужбі України уточнили, що йдеться про "сотні" зенітних ракет та супутні системи для захисту критично важливої інфраструктури.

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