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Китай заинтересован улучшить отношения с США

Китай заинтересован улучшить отношения с США

Китай заинтересован в улучшении двусторонних отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган после беседы со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

«Министр иностранных дел Цинь надеется поддерживать тесные рабочие отношения с Блинкеном, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения», – указано в сообщении.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в беседе с главой китайской дипломатии он обсудил «поддержку открытых линий связи» между Вашингтоном и Пекином.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11543

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Темы: Китай, США

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