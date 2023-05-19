Київ та москва погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців, щоб обговорити перемир'я – портал ватиканської інформації Il Sismografo

Повідомляється, що до Києва міг би вирушити голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Марія Дзуппі, а до москви – нинішній префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/10962

Новости портала «Весь Харьков»