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Київ та москва погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців

Київ та москва погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців

Київ та москва погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців, щоб обговорити перемир'я – портал ватиканської інформації Il Sismografo

Повідомляється, що до Києва міг би вирушити голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Марія Дзуппі, а до москви – нинішній префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/10962

Новости портала «Весь Харьков»

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