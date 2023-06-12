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Кім Чен Ин виявив бажання "йти пліч-о-пліч" з путіним та посилювати "стратегічне партнерство" з рф

Кім Чен Ин виявив бажання йти пліч-о-пліч з путіним та посилювати стратегічне партнерство з рф

Державне ЗМІ КНДР повідомляє, що напередодні Кім надіслав путіну привітання на честь Дня росії, в якому висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу. Також північнокорейський лідер заявив, що рф нібито "втілює священну справу захисту суверенних держав".

"Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР та росією, міцно тримаючись за руку з президентом рф", — йдеться в повідомленні KCNA.

Джерело: https://t.me/znua_live/97572

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Темы: КНДР, росія

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