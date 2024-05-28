КНР, Південна Корея і Японія домовилися нарощувати співпрацю

Китай, Південна Корея та Японія нарощуватимуть тристоронню співпрацю, зокрема проводитимуть регулярніші спільні саміти.

Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 27 травня, заявили після зустрічі у Сеулі президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, прем'єр-міністри Китаю та Японії Лі Цян та Фуміо Кісіда.

"Систему тристоронньої співпраці слід зміцнювати. Ми вирішили проводити тристоронні саміти на регулярній основі", - зазначив Юн Сук Йоль та додав, що три країни "вирішили створити прозоре та передбачуване середовище для торгівлі та інвестицій, а також створити безпечний ланцюг поставок".

Прем'єр Китаю Лі Цян у своєму вступному слові заявив, що три країни готові "прагнути до взаємовигідної співпраці", повідомила агенція Xinhua.

Окрім того, хоча питання щодо Північної Кореї офіційно не й було в порядку денному переговорів, після зустрічі Кісіда наголосив, що три країни підтвердили, що денуклеаризація КНДР буде в їхніх "спільних інтересах".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23585

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