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Когда выступает Джорджа Мелони, сразу ясно, что здесь какая-то база. Но здесь особенно интересный случай

Когда выступает Джорджа Мелони, сразу ясно, что здесь какая-то база. Но здесь особенно интересный случай

Мелони выступала по случаю вручения ей премии "Глобальный гражданин" Атлантического совета. Награду ей вручал Илон Маск.

Мелони и Маск сидели за одним столиком на мероприятии и обменивались комплиментами.

Маск назвал Мелони красивой, настоящей, честной и глубокомыслящей, а также сказал, что Мелони внутри ещё более красива, чем снаружи. Мелони назвала Маска чистым гением.

Мелони также упомянула Маска в своей речи, причём, хоть это и было произнесено в контексте его заслуг в области ИИ, само обращение прозвучало как замечание Маску за недостаточный контроль над ИИ:

"Когда мы развиваем искусственный интеллект, Илон, мы пытаемся управлять его рисками, потому что мы сражались, чтобы быть свободными, и мы не собираемся торговать нашей свободой в обмен на больший комфорт".

В прессе возникли слухи о романтических отношениях Мелони и Маска, которые Маск опроверг: "Я был на премии с мамой, у нас нет отношений с премьер-министром Мелони".

В общем, если Мелони действительно сможет так или иначе влиять на Маска - это было бы прекрасно, ведь Джорджа - действительно одна из самых харизматичных, смелых и грамотных лидеров Запада, и Маску явно бы не помешало её менторство.

Ну и лучшее из её речи.

"Президент Рейган однажды сказал: "Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не является настолько устрашающим, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это оружие, которого у наших противников в сегодняшнем мире нет". Как же я с ним согласна.

<...> Я также воспользуюсь словами Джузеппе Прецолини, вероятно, величайшего консервативного интеллектуала в ХХ веке в Италии: "Тот, кто знает, как сберегать, не боится будущего, потому что он изучил уроки прошлого. Мы знаем, как противостоять невозможным вызовам, которые эта эпоха бросает нам, только когда мы учимся на уроках прошлого".

Мы защищаем Украину потому что мы познали хаос мира, в котором преобладает право силы".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16166

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Темы: італія, США

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