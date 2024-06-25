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Кого з українців пускають за кордон з електронним військово-обліковим документом

Кого з українців пускають за кордон з електронним військово-обліковим документом

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, кого з військовозобов’язаних громадян України прикордонники пропустять за кордон з електронним військово-обліковим документом.

Про це Демченко розповів в ефірі національного телемарафону вранці 24 червня.

Він підкреслив, що наразі і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі (зокрема, у мобільному додатку Резерв+) мають однакову юридичну силу.

«Але не просто варто представити цей документ, а варто, щоб у цьому документі чи в електронному вигляді, чи в паперовому була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону», — наголосив речник ДПСУ.

Він зазначив, що у військово-обліковому документі мають бути обов’язково відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку, відповідно тим категоріям, яким це визначено законодавством.

Відстрочки, за словами Демченка, стосуються в першу чергу:

- заброньованих,

- людей, які виключені з військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби,

- багатодітних батьків (у яких мінімум троє дітей до 18 років),

- батька, який самостійно виховує дитину,

- батька, в якого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби.

«Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах. Ми також користуємося доступом у систему «Оберіг», якщо у прикордонників є застереження, що документ чи то в паперовому вигляді, чи в електронній формі може бути підробкою або інформація там не відповідає дійсності», — зазначив речник ДПСУ.

Джерело: apostrophe.ua

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