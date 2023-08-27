Командування НАТО провело секретну нараду з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні — The Guardian.

Зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

"Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року", — йдеться в матеріалі.

Видання зауважує, що після цієї зустрічі помітно, що стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.

Джерело: https://t.me/znua_live/109296

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