Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект про розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону "Про споживче кредитування" (ВІДЕО)

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики провів засідання у режимі відеоконференції, у якому взяли участь 19 народних депутатів.

Члени Комітету заслухали доповідь Міністра фінансів України Сергія Марченка про основні напрями роботи та перспективи законодавчих ініціатив на 2020 рік з метою підвищення ефективності подальшої співпраці Міністерства фінансів України з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Сергій Марченко повідомив, що представляє програму діяльності Міністерства фінансів України під назвою «Стратегія Мінфіну «Самодостатність». Graduate from IMF», яка є частиною Програми діяльності Уряду суттєво доопрацьованої з урахуванням, у тому числі, зауважень Комітету.

«Ми ставимо перед собою амбітну ціль - у 2022 році відійти від прямого фінансування бюджету з боку Міжнародного валютного фонду, тому ключова назва програми «Самодостатність»», - пояснив Міністр.

Сергій Марченко назвав п’ять основних елементів, направлених на досягнення такої мети:

- зважена фінансова та боргова політика. Покращення іміджу України серед міжнародних інвесторів;

- податкові стимули економіки;

- нова кадрова політика і діджиталізація в системі фіскальних органів;

- детінізація;

- підвищення ефективності бюджетних видатків.

Міністр фінансів України представив заходи, заплановані про кожному із вказаних блоків і прогнози щодо результатів.

Так, зокрема, планується успішно завершити існуючу програму МВФ і перейти на повністю ринкове фінансування бюджету на привабливих умовах. У результаті вжитих заходів до 2023 року співвідношення державного боргу до ВВП має знизитись до 55%, рейтинг України підвищитись до інвестиційного рівня ВВВ-.

За словами доповідача, ряд заходів планується здійснити у банківській сфері, зокрема удвічі зменшити розмір непрацюючих кредитів і до 2022 року збільшити розмір гарантованої суми відшкодування вкладів фізичних осіб з 200 до 800 тисяч гривень.

У податковій сфері до 2021 року планується запровадити єдину форму податкової звітності з ПДФО та ЄСВ, а також списання безнадійних боргів, запровадження компенсаторної ставки ПДВ на операції з постачання сільськогосподарських товарів проміжного споживання, ряд податкових пільг, спрямованих на стимулювання оновлення основних фондів та інвестування.

Згідно з пропонованою програмою, з 1 січня 2021 року передбачається запуск роботи ДПС та ДМС як єдиних юридичних осіб, оновлення кадрового складу даних відомств на основі прозорого конкурсу і встановлення стимулюючої системи оплати праці. Також у планах Міністерства: електронний аудит платників податків, електронна акцизна марка для алкоголю та тютюнових виробів, РРО у смартфоні, утворення комітету управління інформаційними технологіями в рамках централізації ІТ-послуг та ряд інших заходів.

У рамках блоку «Детінізація» планується впровадження «нульової декларації», перехід від репресивних до запобіжних акцентів у взаємодії із силовими структурами шляхом ліквідації податкової міліції і створення СФР, виведення з тіні грального бізнесу, ліквідація незаконних схем з ПДВ, автоматизація митного оформлення товарів.

Підвищення ефективності бюджетних видатків планується забезпечити шляхом проведення аудиту використання бюджетних коштів, удосконалення механізму надання пільг та допомоги громадянам, вдосконалення механізмів фінансування середньої і вищої освіти, а також третинної медичної допомоги, реалізації нової моделі фінансування пріоритетних наукових досліджень.

Програмою передбачено завершення реформи децентралізації у 2021 році і збільшення кількості податкоспроможних громад з нинішніх 29% до 70% у 2023 році. Сектор безпеки і оборони планується фінансувати на рівні не менше 5% ВВП.

Як зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представлена програма є набагато кращою, ніж пропонована раніше. «Це те, про що вже можна говорити – є конкретні цілі і конкретні завдання», - сказав він.

Міністр відповів на запитання членів Комітету.

Народні депутати розглянули у другому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (№ 1109), головною метою якого є унормування сфери мікрокредитування та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Законопроектом вносяться зміни до Законів України «Про споживче кредитування» та «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Голова підкомітету з питань функціонування небанківських фінансових установ та страхової діяльності Елла Рєпіна повідомила, що під час підготовки законопроекту до другого читання від народних депутатів надійшло 77 правок.

Так, за її словами, запропонованими змінами обмежено кредитодавця у розмірі санкцій; уточнено осіб які набувають право за кредитними правочинами; уточнено строки передачі інформації до бюро кредитних історій; змінено терміни набуття чинності законопроектом та його окремими положеннями; узгоджено термінологію Законів «Про споживче кредитування» та «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

В обговоренні законопроекту взяли участь представники бюро кредитних історій, асоціації «Об'єднання фінансових установ», Всеукраїнської асоціації фінансових компаній.

Комітет врахував правку, якою пропонується не подавати до бюро кредитних історій інформацію про кредити розмір яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати на день укладення договору. Також була підтримана правка Комітету, згідно з якою сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інші платежі що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної зарплати не може перевищувати розміри подвійної суми одержаної споживачем за таким кредитом і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №1109 у другому читанні та в цілому із врахуванням правок, підтриманих Комітетом.

Комітет також розглянув проект Закону «Про інтерпеляцію» (№3499), яким пропонується встановити право народних депутатів ініціювати проведення обов’язкових слухань з питань діяльності окремого члена Кабінету Міністрів України та вирішення питання про задовільність його роботи. Було прийнято рішення рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу.

Источник: rada.gov.ua

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