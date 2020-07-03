Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав інформацію Головнокомандувача Збройних Сил України Р.Хомчака про стан та перспективи розвитку Збройних Сил України

Відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У засіданні Комітету взяв участь Головнокомандувач Збройних Сил України Р.Хомчак, який поінформував членів Комітету про стан та перспективи розвитку Збройних Сил України, а також про поточну ситуацію в районах проведення операції Об’єднаних сил та на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Під час засідання розглядалося питання щодо погодження Комітетом змін до основних показників державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки.

За результатами розгляду пропозиції Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва про визначення Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки головним з підготовки і попереднього розгляду проекту Закону «Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації» №3057 члени Комітету ухвалили рішення звернутися до Голови Верховної Ради України щодо підтримки зазначеної пропозиції.

Також було розглянуто пропозицію Комітету з питань економічного розвитку про визначення його головним з підготовки і попереднього розгляду проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про національну безпеку України" (щодо включення доктрини економічної безпеки України до елементів планування у сферах національної безпеки і оборони)" №3433, яку Комітет не підтримав і вирішив звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією залишити Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки головним з підготовки і попереднього розгляду згаданого законопроекту.

Керівники робочих груп, утворених у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, поінформували про результати роботи щодо напрацювання законопроектів.

Також під час засідання відбулася презентація проекту Закону про трансформацію Державного концерну «Укроборонпром».

Источник: rada.gov.ua

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