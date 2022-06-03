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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 2 червня

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 2 червня

● Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.

Ще 2 мирних мешканця Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

Крім того, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень.

Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканців отримали поранення.

● На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Віримо в нашу перемогу та допомагаємо ЗСУ! Слава Україні!

Источник: https://t.me/synegubov/3364

Новости портала «Весь Харьков»

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