кремль специально изменяет демографический состав населения временно захваченных территорий

С момента оккупации в Севастополь завезли 157 тыс. россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Население города за период оккупации увеличилось с 393 тыс. до 560 тыс., о чем радостно отчитались в госдуме рф. Нетрудно догадаться, что прирост населения обеспечили свезенные российские военные и члены их семей, а также гастролеры-госслужащие из россии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что политику смены демографического состава враг проводит на всех временно оккупированных территориях. В захваченные украинские города массово завозят гастарбайтеров из других регионов россии, а украинцев принудительно или под давлением депортируют.

В то же время в оккупированных регионах создают такие условия жизни, когда получение паспорта врага является единственным возможным способом выжить. Таким образом, искусственно увеличивается количество "россиян".

#кремль #демография

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19867

Новости портала «Весь Харьков»