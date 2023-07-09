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кремль специально изменяет демографический состав населения временно захваченных территорий

кремль специально изменяет демографический состав населения временно захваченных территорий

С момента оккупации в Севастополь завезли 157 тыс. россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Население города за период оккупации увеличилось с 393 тыс. до 560 тыс., о чем радостно отчитались в госдуме рф. Нетрудно догадаться, что прирост населения обеспечили свезенные российские военные и члены их семей, а также гастролеры-госслужащие из россии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что политику смены демографического состава враг проводит на всех временно оккупированных территориях. В захваченные украинские города массово завозят гастарбайтеров из других регионов россии, а украинцев принудительно или под давлением депортируют.

В то же время в оккупированных регионах создают такие условия жизни, когда получение паспорта врага является единственным возможным способом выжить. Таким образом, искусственно увеличивается количество "россиян".

#кремль #демография

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19867

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Темы: крим, росія

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