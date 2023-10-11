Логистика...
"У нас нет никаких свидетельств или доказательств причастности Ирана, - заявил представитель армии обороны Израиля майор Нир Динар"
Ливан и Египет также отказались от участия в террористических вылазках палестинцев.
Израиль "подтвердил" эту информацию.
Саудовская Аравия временно "заморозила" логистический проект, а значит отыгрывает ПРОТИВ США, действуя в интересах КНР.
А кого мы в этом всём пропустили?
Турция высказалась, РФ разъехалась ногами меж 2 стульями...
А молчит Сирия.
Пока все выбирают сторону или играют в нейтралитет (тот же КНР), Сирия - в стороне.
Почему до этого Израиль так аккуратно обходил Россию?
"Потому что у нас интересы в Сирии",- говорил Израиль.
Теперь мы видим следующее:
КНР руками РФ поджигает войну, спонсируя террористов, чтобы разорвать логистическую цепочку в лице аналога "Один пояс. Один путь".
РФ играет с Сирией против Израиля и за Иран.
Иран выводят за скобки, тем самым позволяя саудитам вернуться в "сделку".
Так попытаются купить логистику...
И заморозить Иран - на время.
Джерело: https://t.me/cynic2020/8173