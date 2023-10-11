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Логистика...

Логистика...

"У нас нет никаких свидетельств или доказательств причастности Ирана, - заявил представитель армии обороны Израиля майор Нир Динар"

Ливан и Египет также отказались от участия в террористических вылазках палестинцев.

Израиль "подтвердил" эту информацию.

Саудовская Аравия временно "заморозила" логистический проект, а значит отыгрывает ПРОТИВ США, действуя в интересах КНР.

А кого мы в этом всём пропустили?

Турция высказалась, РФ разъехалась ногами меж 2 стульями...

А молчит Сирия.

Пока все выбирают сторону или играют в нейтралитет (тот же КНР), Сирия - в стороне.

Почему до этого Израиль так аккуратно обходил Россию?

"Потому что у нас интересы в Сирии",- говорил Израиль.

Теперь мы видим следующее:

КНР руками РФ поджигает войну, спонсируя террористов, чтобы разорвать логистическую цепочку в лице аналога "Один пояс. Один путь".

РФ играет с Сирией против Израиля и за Иран.

Иран выводят за скобки, тем самым позволяя саудитам вернуться в "сделку".

Так попытаются купить логистику...

И заморозить Иран - на время.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8173

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