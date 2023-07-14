Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 105

Между тем в Болгарии на рассмотрение парламента внесено предложение о военной помощи Украине

Между тем в Болгарии на рассмотрение парламента внесено предложение о военной помощи Украине

В состав предложения входят 100 ед. ББМ, преимущественно БТР, 1960-1970-х годов, которые выведены из состава Министерства внутренних дел.

Минус в том, что вся эта техника находилась на складах последние 40 лет и требует обслуживания и даже ремонта.

Стоит отметить, что в конце 2022 США предлагали Болгарии, в случае помощи Украине, компенсировать переданную технику суммой в $200 млн в виде систем ПВО. Но...

Но, на тот момент, ременное правительство Радева не воспользовалось этой возможностью, упустив возможность улучшить ПВО Болгарии, отдав находящуюся на хранении технику, которая болгарской ни армией, ни МВД никогда уже не будет использовано. То есть, Радев сработал не только против Украины, но и Болгарии.

Отмечу, что БТР 1960-1970-х годов не самая лучшая техника из той, что мы получаем, но они не менее важны украинской армии чем Stryker или Bradley. Тем более, что у Украины есть весьма неплохие варианты модернизации данных машин.

А потому, если проект пройдёт рассмотрение, то Болгарии - спасибо!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19611

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Битва за объединение". Історія московії
Сегодня 10:00    68
Під час окупації Херсона окупанти утримували в катівнях близько 30 жінок
Сегодня 09:36    87
українці так само, як і на її початку, не готові до територіальних поступок агресору
Сегодня 09:24    91
Ще двох маленьких українок вдалося повернути додому з окупації
Сегодня 09:12    96
НАБУ домоглося повернення нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок» у державну власність
Сегодня 09:02    94
За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено співробітника фсб, який створив агентурну мережу в Україні
Сегодня 08:50    103
Харківщина, 14 липня
Сегодня 08:40    104
Це був нездоровий сарказм, - посол у Великій Британії Вадим Пристайко про відповідь Зеленського Воллесу
Сегодня 08:39    137
Європарламент підтримав план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України
Сегодня 08:17    104
Вночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною шість "Шахедів"
Сегодня 08:11    99
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 