Между тем в Болгарии на рассмотрение парламента внесено предложение о военной помощи Украине

В состав предложения входят 100 ед. ББМ, преимущественно БТР, 1960-1970-х годов, которые выведены из состава Министерства внутренних дел.

Минус в том, что вся эта техника находилась на складах последние 40 лет и требует обслуживания и даже ремонта.

Стоит отметить, что в конце 2022 США предлагали Болгарии, в случае помощи Украине, компенсировать переданную технику суммой в $200 млн в виде систем ПВО. Но...

Но, на тот момент, ременное правительство Радева не воспользовалось этой возможностью, упустив возможность улучшить ПВО Болгарии, отдав находящуюся на хранении технику, которая болгарской ни армией, ни МВД никогда уже не будет использовано. То есть, Радев сработал не только против Украины, но и Болгарии.

Отмечу, что БТР 1960-1970-х годов не самая лучшая техника из той, что мы получаем, но они не менее важны украинской армии чем Stryker или Bradley. Тем более, что у Украины есть весьма неплохие варианты модернизации данных машин.

А потому, если проект пройдёт рассмотрение, то Болгарии - спасибо!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19611

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