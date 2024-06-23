Методы ведения войны Украиной против русских оккупантов будут изучаться в самых высоких генеральских кабинетах

Уже не раз поднималась тема того, что методы ведения войны Украиной против русских оккупантов не только войдут в историю, но и будут изучаться в самых высоких генеральских кабинетах разных стран мира

Но, это писали украинские военные, блогеры, журналисты и просто понимающие люди. Только зетонутоголовая рашня продолжает быть уверенной, что "Украина никому не интересна". Ок. Давайте узнаем, что об этом пишут за пределами Украины

В итальянском издании "Formiche" вышла такая статья (перевожу дословно):

Заголовок:

"Несмотря на (относительно) небольшое финансирование и опыт, Киеву удалось провести асимметричную военно-морскую кампанию, которая заставила москву остановиться. Великие державы делают заметки"

Сама статья:

"Необходимая добродетель. Это могло бы стать девизом украинского флота, которому в последние годы пришлось адаптироваться к меняющейся политической, стратегической и экономической обстановке, полностью перестроиться и сделать себя способным успешно противостоять значительно превосходящему российскому флоту, по крайней мере на бумаге.

После аннексии Крыма в 2014 году Киев одновременно потерял штаб-квартиру ВМС в Севастополе и большую часть своего флота. Ущерб был настолько велик, что к февралю 2022 года, когда началось широкомасштабное вторжение, украинский флот практически не существовал. Немногочисленные патрульные корабли, совершенно недостаточные для борьбы с подавляющей военно-морской мощью москвы.

Но с самого начала украинские войска начали применять ракеты и беспилотники при проведении морских операций, открыв новый сезон асимметричной войны на море. По кораблям российского флота, а также по объектам материально-технического обеспечения и военным системам различного назначения были нанесены удары полчищами беспилотных морских аппаратов (БМП) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), зачастую развернутых совместно с ракетными комплексами для насыщения, что явно сказалось на оперативных возможностях Черноморского флота.

Несмотря на значимость потопления в апреле 2022 года крейсера "москва", флагмана российского флота в Чёрном море, символический эпизод смены курса для Украины произошёл несколькими месяцами позже, в октябре 2022 года, когда семь USV и девять UAV атаковали Севастопольскую военно-морскую базу, повредив (по сообщениям) фрегат класса "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и минный тральщик "Иван Голубец". Хотя ни одно из судов не было полностью уничтожено, операция продемонстрировала, как Украина может использовать подобные системы для проведения атак с очень высоким уровнем экономической эффективности.

В последующие месяцы такие атаки становились всё более частыми, и, несмотря на то, что россия работала над совершенствованием системы защиты от беспилотников, некоторые корабли Черноморского флота всё же были потоплены, например десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевой катер "Сергей Котов", корвет "Ивановец" и другие. По оценкам Украины, на начало 2024 года в результате этих операций было выведено из строя около трети кораблей Черноморского флота. К этим потерям добавляется упомянутый выше ущерб инфраструктуре, в том числе Керченскому мосту, через который Крымский полуостров соединяется с материковой частью россии.

В результате этого нового подхода москва была вынуждена перенести центр тяжести своих военно-морских операций на восток, сократив тем самым свой оперативный потенциал в ближайших к берегам Украины водах, а также смогла вновь начать использовать их в экспортных целях.

Стратеги всего мира изучают динамику, происходящую в Чёрном море, чтобы адаптировать свои военные структуры. Россия сама экспериментирует с собственными USV, которые могут быть использованы для обнаружения и нейтрализации украинских. А аналитики ВМС Народно-освободительной армии Китая публично продемонстрировали свою заинтересованность в асимметричной стратегии Киева. В то время как США планируют создать целый рой беспилотников для противодействия морской мощи Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. И нет сомнений, что в расчётах великих держав пример украинских беспилотников в Чёрном море учитывается"

Джерело: https://t.me/gistapapapa/94772

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