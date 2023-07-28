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“Ми почали отримувати більше інформації від інсайдерів” - Олександр Клименко

“Ми почали отримувати більше інформації від інсайдерів” - Олександр Клименко

Німецьке видання Die Zeit опублікувало інтерв’ю Керівника Спеціалзованної антикорупційної прокуратури Олександра Клименко. Журналістка Олівія Кортас досліджує тему розвитку та функціонування антикорупційної системи в Україні.

“У нас була мрія, що ставлення до корупції в Україні зміниться. З часом так і сталося”. Олександр Клименко приєднався до НАБУ в березні 2016 року і у липні 2022 року був призначений керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Головними темами обговорення стали:

● Функціонування та результативність САП попри повномасштабне вторгнення. Одним із промовистих результатів роботи антикорупційної системи стало припинення корупційної схеми в ВС.

● бачення розвитку САП та необхідність внесення змін до законодавства задля незалежності та самостійності САП як окремої інституції

● про міжнародну допомогу у відбудові України. САП готова долучитися до розробки механізмів надання допомоги та виключити умови для корупції. Адже ефективніше виключити умови для корупції з самого початку, аніж розслідувати окремі випадки корупційних злочинів.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1530

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: САП, україна

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